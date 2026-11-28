Tiết dạy Nhã nhạc tại Trường THCS Trần Cao Vân. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giáo dục di sản giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế.

Thông qua các bài học được thiết kế sinh động, kết hợp truyền đạt kiến thức với các hoạt động tương tác, học sinh được tìm hiểu về Nhã nhạc - âm nhạc cung đình dưới Triều Nguyễn. Các em hào hứng tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi, khám phá những nét đặc sắc của loại hình nghệ thuật truyền thống này, qua đó tiếp cận di sản một cách gần gũi, tự nhiên.

Qua hình ảnh, tư liệu trực quan, học sinh được khám phá 5 không gian tiêu biểu gắn với Nhã nhạc cung đình Huế, gồm: Duyệt Thị Đường, Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Đàn Nam Giao và Đàn Xã Tắc. Từ việc nhận diện đặc điểm, chức năng của từng công trình, các em hiểu thêm về sự khác biệt giữa không gian biểu diễn nghệ thuật và không gian nghi lễ cung đình, cũng như vai trò của Nhã nhạc trong đời sống cung đình triều Nguyễn.

Học sinh hào hứng tìm hiểu Nhã nhạc.

Hoạt động dạy thực nghiệm nằm trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Xây dựng bộ tài liệu và giáo án giảng dạy chương trình giáo dục di sản - Phần 1: Nhã nhạc”. Bộ học liệu gồm 12 tiết học, được xây dựng theo hướng liên thông từ lớp 4 đến lớp 9, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

Qua các tiết dạy thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ phù hợp của nội dung, phương pháp giảng dạy và học liệu; đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp của giáo viên, phản hồi của học sinh để tiếp tục hoàn thiện chương trình trước khi triển khai rộng rãi.

Việc đưa Nhã nhạc vào trường học không chỉ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về di sản quê hương mà còn bồi đắp niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là hướng đi nhằm gắn kết công tác nghiên cứu, bảo tồn với giáo dục và trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.