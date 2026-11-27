Hai bị cáo Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Minh

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết, sống chung như vợ chồng từ năm 2024 tại địa chỉ 7/76 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân. Do từng hiến thận nên Hậu biết được nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân. Từ đó, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua và bán thận để môi giới, kiếm tiền.

Cuối năm 2024, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiếu N. và ông Trần Trung S. đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà N. Trong quá trình này, ông S. quen biết Nhất và Hậu, trao đổi về việc tìm người bán thận. Hai bị cáo đồng ý và bắt đầu tìm người phù hợp.

Ngày 24/2/2025, ông S. và bà N. gặp hai bị cáo tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa (TP. Huế). Tại đây, các bên thỏa thuận chi phí mua bán, ghép thận và thực hiện các thủ tục xét nghiệm với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng. Hai bên lập hợp đồng do Nhất và ông S. ký, thống nhất việc thanh toán theo từng giai đoạn.

Sau thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông S., gồm 100 triệu đồng vào ngày 24/2/2025, 50 triệu đồng ngày 3/3/2025 và 200 triệu đồng ngày 19/3/2025. Ngoài ra, ông S. còn chuyển khoản cho Nhất hai lần, mỗi lần 50 triệu đồng vào các ngày 29/9/2025 và 13/10/2025. Tổng số tiền Nhất và Hậu đã nhận là 450 triệu đồng.

Trong quá trình tìm người bán thận, hai bị cáo tìm được chị Trần Thị Ngọc T. để đăng ký hiến thận cho bà N. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, chị T. được xác định mắc bệnh về máu, không đủ điều kiện hiến thận. Sau đó, Nhất và Hậu tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đ. và đưa người này đi làm các thủ tục xét nghiệm nhưng cũng không đủ điều kiện.

Quá trình điều tra, Nhất và Hậu bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Lưu Thị Hậu 3 năm tù cùng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.