GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng cần thay đổi quan niệm về giáo dục thường xuyên

Mở rộng cơ hội học tập cho người trưởng thành

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần thay đổi nhận thức về giáo dục thường xuyên. Đây không chỉ là loại hình giáo dục bổ sung hoặc thay thế giáo dục chính quy, mà phải được hiểu là quá trình học tập đa dạng, diễn ra ở nhiều môi trường và trong suốt cuộc đời mỗi người.

Theo đó, phát triển giáo dục thường xuyên không chỉ giúp mở rộng cơ hội học tập cho những nhóm dân cư còn khó khăn mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái học tập mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của mỗi cá nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh già hóa dân số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cơ cấu việc làm, yêu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho người trưởng thành ngày càng cấp thiết.

Từ thực tế này, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc nhấn mạnh: “Giáo dục người lớn cần phải đặt vào trọng tâm đặc biệt”.

Để đáp ứng yêu cầu đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của giáo dục thường xuyên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tăng cường đầu tư nguồn lực. Bên cạnh đó, mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng cũng cần được quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp.

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa chỉ ra hai khoảng trống pháp lý liên quan đến học tập suốt đời

Hai khoảng trống pháp lý cần được tháo gỡ

Không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận giáo dục thường xuyên, việc hiện thực hóa quyền học tập suốt đời còn đòi hỏi một hệ thống pháp luật đầy đủ và đồng bộ.

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng học tập suốt đời vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân, đồng thời là trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng, xã hội và mỗi cá nhân.

Muốn bảo đảm quyền này, cần phát triển hệ thống giáo dục mở, đầu tư hạ tầng công nghệ số, mở rộng khả năng tiếp cận internet, nhất là tại vùng khó khăn; đồng thời đa dạng hóa phương thức học tập để mọi người có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Thị Mai Hoa, hệ thống pháp luật hiện nay vẫn còn hai khoảng trống đáng chú ý.

Thứ nhất, các quy định về học tập suốt đời chủ yếu mới dừng ở định hướng hoặc gắn với giáo dục thường xuyên. Hành lang pháp lý cho hoạt động của các thiết chế học tập tại địa phương, trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đoàn thể và các đơn vị đào tạo người lao động chưa thực sự rõ ràng.

Thứ hai, trong khi UNESCO phân định học tập thông qua các phương thức giáo dục chính quy, phi chính quy và không chính quy, Luật Giáo dục của Việt Nam hiện quy định hệ thống giáo dục gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Việc phân định các khái niệm này vẫn cần được làm rõ để tạo cơ sở cho quản lý và công nhận kết quả học tập.

Công nhận kết quả học tập ngoài nhà trường

Từ những khoảng trống trên, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa đề xuất đẩy nhanh việc xây dựng Luật Học tập suốt đời theo định hướng tại Kết luận 91 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở quan trọng để thiết lập hành lang pháp lý thống nhất, tạo điều kiện cho người dân học tập linh hoạt trong và ngoài nhà trường.

Đáng chú ý, một trong những nội dung cần được quan tâm là cơ chế công nhận kết quả học tập ngoài nhà trường, bảo đảm giá trị tương đương với kết quả học tập trong nhà trường.

Cùng với đó, cần xây dựng hệ thống tín chỉ tích lũy và chuyển đổi, cho phép người học tích hợp các chứng chỉ ngắn hạn, khóa học trực tuyến thành văn bằng hoặc chuẩn kỹ năng được công nhận. Việc phát triển cơ sở dữ liệu về chương trình, đánh giá và công nhận kết quả học tập cũng cần được triển khai đồng bộ.

Như vậy, học tập suốt đời không chỉ là câu chuyện khuyến khích mỗi người chủ động học tập, mà còn là yêu cầu xây dựng một hệ thống giáo dục mở, nơi mọi kết quả học tập đều có cơ hội được ghi nhận. Hoàn thiện hành lang pháp lý chính là nền tảng để biến quyền học tập suốt đời thành cơ hội thực chất cho mỗi người dân.