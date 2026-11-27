Nổi bật trên trang nhất là các vấn đề thời sự được bạn đọc quan tâm.

Trước áp lực hoàn thành kế hoạch năm 2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương làm rõ trách nhiệm từng khâu, xử lý dứt điểm những vướng mắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và cam kết tiến độ thực hiện từng dự án.

Trang Thời sự - Chính trị, chuyên mục Tiêu điểm với bài viết “Kích cầu tiêu dùng dịp Tết” đề cập những giải pháp phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường.

Trang Kinh tế, bài viết “Hoàn thiện mạng lưới quan trắc, nâng năng lực dự báo thiên tai” phản ánh những nỗ lực đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại và các nền tảng giám sát số trong công tác quan trắc khí tượng thủy văn, giúp chính quyền và người dân chủ động phòng, chống thiên tai. Cũng trên trang này, bài viết “Phong Điền đưa công tác giảm nghèo đi vào thực tế” ghi nhận hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trang Kinh tế trên báo Huế ngày nay phát hành ngày 29/11.

Trang Y tế - Văn hóa có bài viết “Tăng cường quản lý chất lượng thuốc” đề cập những giải pháp của ngành y tế thành phố trong kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược, ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn và sử dụng thuốc an toàn. Bài viết “Hiểu hơn văn hóa Đức từ góc nhìn điện ảnh” giới thiệu những tác phẩm đặc sắc tại Tuần phim Đức KinoFest 2026, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và mở rộng không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Huế.

Trang Đời sống - Xã hội, bài viết “Đảm bảo quyền lợi người lao động dù doanh nghiệp ngừng hoạt động” làm rõ những quy định về xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội, góp phần tháo gỡ những tồn đọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Cùng chủ đề này, bài viết “Xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội” cho thấy vai trò của các chế tài pháp lý trong việc ngăn chặn tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trang Bạn đọc - Pháp luật, bài viết có hai bài viết đáng chú ý về an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe. Bài “Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn” phản ánh chiến dịch của TP. Huế nhằm trang bị kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống thực tế cho người tham gia giao thông. Đáng chú ý, chương trình đã tổ chức tập huấn cho 1.487 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế; tai nạn giao thông trên địa bàn từ đầu năm đến nay giảm cả số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.