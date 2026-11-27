Từ ngày 27-29/11, Trường đại học Khoa học sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Hội nghị Nhiệt điện châu Á lần thứ 8 và Hội nghị Nhiệt điện Đông Nam Á lần thứ 9 (ACT-SACT 2026).

Sự kiện quy tụ hơn 130 nhà khoa học và đại biểu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Singapore, Thái Lan, Việt Nam…

Với 120 báo cáo khoa học, ACT-SACT 2026 là diễn đàn học thuật quốc tế để các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác và thúc đẩy các hướng ứng dụng công nghệ nhiệt điện.

Đáng chú ý, sự kiện chú trọng kết nối khoa học vật liệu bán dẫn tiên tiến, công nghệ năng lượng với khoa học sức khỏe và y tế, hướng đến những giải pháp công nghệ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và chăm sóc sức khỏe con người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiến bộ khoa học không chỉ phụ thuộc vào sự xuất sắc của cá nhân, mà còn phụ thuộc vào khả năng làm việc cùng nhau.

“Bằng cách chia sẻ kiến thức, chuyên môn và nguồn lực, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn so với khi làm việc riêng lẻ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tăng cường quan hệ đối tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới.

Đồng thời, xác định nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng trong phát triển, hướng đến xây dựng hệ thống đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu, tăng cường năng lực nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác liên ngành.

Tại sự kiện, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến nghiên cứu vật liệu nhiệt điện, cấu trúc nano, phương pháp phân tích vật liệu tiên tiến, chế tạo thiết bị nhiệt điện, công nghệ thu hồi nhiệt thải và ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) trong dự đoán tính chất vật liệu, sàng lọc vật liệu tiềm năng và tối ưu hóa hiệu quả thiết bị… cũng được các chuyên gia tập trung thảo luận.

Hội nghị cũng mở rộng trao đổi học thuật theo hướng liên ngành, kết nối khoa học vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ năng lượng với các nhu cầu ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe, y tế...

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe, ACT-SACT 2026 hướng đến xây dựng một diễn đàn khoa học quốc tế uy tín, nơi các nhà khoa học có thể công bố những nghiên cứu tiên tiến, trao đổi ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác liên ngành và tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

Việc tổ chức hội nghị tại Trường đại học Khoa học sức khỏe càng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ và y tế, hướng đến những ý tưởng nghiên cứu và giải pháp ứng dụng mới.

https://nhandan.vn/act-sact-2026-ket-noi-khoa-hoc-thuc-day-nghien-cuu-cong-nghe-nhiet-dien-post1006223.html