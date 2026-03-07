Xung đột tại Trung Đông: Chính sách năng lượng của các nước

Phiên họp khẩn tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan chiều 5/3/2026 - Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan

Kiểm soát chặt chẽ giá xăng dầu

Chính phủ Thái Lan đã ban hành một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu. Tại cuộc họp do Thủ tướng Anutin Charnvirakul triệu tập ngày 5/3, Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết trữ lượng dầu hiện nay của Thái Lan có thể đáp ứng nhu cầu trong nước tới khoảng 95 ngày, cao hơn đáng kể so với mức 60-65 ngày ước tính trước đó nhờ bổ sung nguồn cung từ ngoài Trung Đông.

Để tăng cường an ninh năng lượng, Bộ Năng lượng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ nâng mức dự trữ bắt buộc từ 1% lên 3%. Đồng thời, Thái Lan tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, ngoại trừ Lào và Myanmar, 2 quốc gia có quan hệ trao đổi năng lượng chặt chẽ với Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cũng xây dựng các kịch bản dự phòng nếu thị trường năng lượng tiếp tục biến động. Trong đó có khả năng tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học trong dầu diesel từ 5% lên 7% hoặc 10% nếu giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong trường hợp nguồn cung dầu thô gặp khó khăn, các doanh nghiệp có thể được phép nhập khẩu trực tiếp xăng và dầu diesel thành phẩm. Chính phủ cũng đang xem xét phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc và sử dụng Quỹ Nhiên liệu dầu mỏ để ổn định giá trong nước.

Tại Lào, Bộ Công thương tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu để trao đổi về tác động của chiến sự Trung Đông và các biện pháp đối phó. Cuộc họp đã trao đổi và đánh giá tình hình có thể tác động đến giá dầu cũng như việc cung ứng dầu trong thời gian tới, bao gồm các biện pháp cần thiết trong ngắn hạn và trung hạn.

Ngoài ra, các bên cũng thảo luận và xác định các biện pháp và cách thức lựa chọn các nguồn nhập khẩu khác để bảo đảm cung ứng nhiên liệu ổn định trong nước cả trước mắt và lâu dài. Theo dữ liệu nhập khẩu nhiên liệu của Lào ngày 2/3, nước này vẫn duy trì số lượng nhiên liệu nhập khẩu ở mức hơn 10 triệu lít.

Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng

Tại Myanmar, chính quyền quân sự quyết định hạn chế sử dụng ô tô cá nhân nhằm tiết kiệm nhiên liệu do nguồn cung dầu thô toàn cầu bị gián đoạn. Các xe biển chẵn chỉ được phép lưu hành trong ngày chẵn, và các xe biển lẻ cũng áp dụng nguyên tắc này.

Tại Campuchia, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ Campuchia đã triển khai lực lượng chuyên trách theo dõi, kiểm tra hoạt động buôn bán nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi và bảo vệ người tiêu dùng.

Thông báo của Bộ Thương mại Campuchia ngày 6/3 nhấn mạnh việc tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động mua bán và lưu trữ xăng dầu, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng và các chủ cửa hàng tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong kinh doanh và dự trữ nhiên liệu. Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở bán lẻ thực hiện nghiêm các quy định an toàn nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và đảm bảo nguồn cung ổn định.

Bộ Thương mại Campuchia cũng khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, tránh tình trạng chen lấn hoặc mua tích trữ vượt nhu cầu, có thể gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Theo thông báo, lực lượng chuyên trách thuộc Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Cạnh tranh Campuchia, cùng các sở thương mại và cơ quan quản lý năng lượng địa phương đang thường xuyên kiểm tra các trạm xăng dầu nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định, đồng thời ngăn chặn hành vi đầu cơ hoặc tăng giá trái phép.

Trước đó, ngày 3/3, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ biến động giá dầu và lượng dự trữ của các doanh nghiệp nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa.

Trong trường hợp giá dầu thế giới tăng mạnh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia có thể giải ngân gói hỗ trợ nhằm giảm bớt tác động đối với người dân thông qua việc bình ổn giá bán lẻ xăng dầu. Các bộ ngành liên quan cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung mới nhằm đảm bảo dự trữ nhiên liệu đủ cho nhu cầu trong ít nhất 1 tháng..

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 5/3 chỉ trích việc giá xăng bán lẻ trong nước tăng nhanh bất thường và cho rằng có dấu hiệu một số cơ sở kinh doanh lợi dụng tình hình để tăng giá.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét khả năng áp trần giá xăng tại các trạm bán lẻ nếu cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá đột biến.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã kích hoạt hệ thống cảnh báo an ninh tài nguyên đối với dầu mỏ và khí đốt, đồng thời chuẩn bị phương án xuất kho dự trữ dầu chiến lược và tăng cường giám sát thị trường phân phối nhiên liệu./.