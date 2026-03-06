Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi cần thiết

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, hiện nay có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực này cơ bản ổn định và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột thời gian qua.

Trước tình hình xung đột hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, tại Israel và các quốc gia lân cận để theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam tại sở tại; làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có những công dân đi du lịch, quá cảnh, đoàn công tác bị hủy chuyến bay ở khu vực do không phận bị đóng và khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn, cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp, chủ động triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân Việt Nam hãy liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7, của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và tại các quốc gia lân cận trong khu vực Trung Đông.

* Về các diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại, kinh tế, năng lượng của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các cơ quan liên quan.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng theo dõi sát diễn biến tình hình và thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để cập nhật thông tin đến các hội viên nhằm chủ động kế hoạch sản xuất và phương án tổ chức xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay.

Các cơ quan trong nước cũng đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến tại khu vực để trao đổi với các hiệp hội ngành hàng, nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để có khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Hôm qua (4/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông.

Là một thành viên của Tổ công tác, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan liên quan tham gia Tổ công tác để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp hiện nay.

Bảo đảm an toàn cho thuyền viên Việt Nam hoạt động gần Trung Đông

Theo thông tin được nêu tại họp báo, hiện có 8 tàu với khoảng 60 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực gần Trung Đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn.

Để bảo đảm an toàn trên các tuyến vận tải quốc tế, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động các biện pháp ứng phó rủi ro nhằm bảo đảm an toàn cho thuyền viên Việt Nam hoạt động trên các tuyến vận tải quốc tế.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel đang theo sát tình hình, phối hợp với các cơ quan trong nước để kịp thời thông báo và hỗ trợ trong trường hợp có thuyền viên Việt Nam gặp khó khăn.