Doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng hai con số

Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). (Ảnh: HOÀNG HIẾU)

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên hai con số, các doanh nghiệp hóa chất đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, cũng như thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, ảnh hưởng xung đột tại khu vực Trung Đông đã dẫn tới giá nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics và vận tải tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng gây ảnh hưởng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ nỗ lực triển khai các giải pháp, đã giúp sản lượng sản xuất DAP của đơn vị trong ba tháng qua đạt 70.250 tấn, tăng 6%; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 1.213 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu thuần hơn 1.237 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận đạt hơn 51 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm; xuất khẩu đạt 1,35 triệu USD. Trong quý II, đơn vị phấn đấu sản xuất DAP 69.000 tấn, doanh thu thuần gần 1.249 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 38.200 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp về công nghệ, ổn định thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam Nguyễn Văn Đông cho rằng, bên cạnh chi phí nhiên vật liệu tăng cao, nguồn cung bị đứt gãy, đơn vị còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về tài nguyên, mặt bằng khai thác, bãi thải và nguồn nguyên liệu cho tuyển khoáng. Năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 1,99 triệu tấn quặng apatit, doanh thu 4.447 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 652 tỷ đồng và tiền lương bình quân 26 triệu đồng/người/tháng. Do vậy, giải pháp trọng tâm trước mắt là tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khai trường, đầu tư hạ tầng bãi thải và nâng cao hiệu quả tuyển khoáng đối với quặng nghèo, quặng khó tuyển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thiết bị, điều hành sản xuất.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Pin Ắc-quy miền nam (Pinaco), trước những thách thức thời gian qua, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong năm nay, với doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận 200 tỷ đồng, xuất khẩu tối thiểu 1.200 tỷ đồng, đơn vị tập trung tăng 20% tiêu thụ pin, mở rộng kênh B2B (giao dịch, mua bán giữa các doanh nghiệp), phát triển khách hàng OEM (sản xuất theo thiết kế, thương hiệu của khách hàng). Đồng thời, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và Nga, tối ưu giá thành, nâng cao hiệu suất thiết bị và giảm tỷ lệ bảo hành xuống 1,2-1,4%.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú cho biết, tình hình hiện nay đã khiến yếu tố đầu vào quan trọng như xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, tạo áp lực đối với hoạt động của doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu cả năm với giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 65.400 tỷ đồng, tăng 6,6%; doanh thu hơn 71.400 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận 3.041 tỷ đồng, bằng 78,8% so với năm 2025, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó với những biến động bất lợi, bảo đảm ổn định sản xuất, tận dụng cơ hội mở rộng thị phần. Trong đó, cần nhanh chóng đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá hay khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu, từ đó xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, tránh bị động trong điều hành sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Tú, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần xử lý đó là rà soát lại nguồn lực dự trữ cũng như mở rộng, đa dạng hóa hệ thống cung ứng nhằm bảo đảm nguồn nguyên, nhiên vật liệu không bị đứt gãy, nhất là trong bối cảnh logistics toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

