Giảm rác thải nhựa, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

Mô hình trường học giảm nhựa được triển khai hiệu quả, nâng cao nhận thức cho học sinh

Nhiều mô hình hiệu quả

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn TP. Huế mỗi ngày có hơn 400 tấn rác sinh hoạt được thải ra, trong đó khoảng 11 tấn chất thải chưa được quản lý, thất thoát ra môi trường. Vì vậy, để quản lý tốt hơn nguồn rác thải, thông qua Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (DA TVA), từ năm 2022 đến nay, thành phố đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải nhựa (RTN)

Theo đó, địa bàn xã Phú Mậu cũ (nay là phường Dương Nỗ) đã nhận được sự tài trợ DA TVA gần 500 triệu đồng để triển khai 13 hoạt động giảm thiểu RTN; tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết và tặng vật dụng sử dụng thay thế bì ni lông sử dụng 1 lần cho 570 hộ gia đình. Các hội, đoàn thể xã đã tổ chức vận động hội viên ra quân làm vệ sinh môi trường điểm ô nhiễm định kỳ hàng tuần; đồng thời, tăng cường thu dọn rác tại các bến nước dọc sông Hương. Kết quả đã giúp thu gom được 9.479kg rác thải là túi ni lông đang tồn tại trong môi trường. Ngoài ra, các đơn vị đã lắp 10 camera giám sát thường xuyên để khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, lắp đặt 1 trạm nhà chờ, điểm cấp nước uống miễn phí phục vụ du khách.

Không chỉ ở hộ gia đình, với sự hỗ trợ của DA TVA và chính quyền địa phương, 14 cơ sở du lịch dịch vụ tại phường Mỹ Thượng, xã Đan Điền đã được thực hành các giải pháp giảm nhựa trong hoạt động kinh doanh thông qua việc thay thế chai nhựa dùng một lần bằng bình thủy tinh có thể tái sử dụng và thân thiện với môi trường; sử dụng hộp đựng thực phẩm inox bền chắc, góp phần giảm túi ni lông và rác nhựa. Đi cùng với đó là hệ thống bảng hiệu truyền thông, thùng phân loại rác tại nguồn được lắp đặt, triển khai ở các cơ sở này.

Sau khi triển khai, Sở Du lịch thành phố và chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh để duy trì và mở rộng mô hình giảm nhựa, hướng tới xây dựng điểm đến kiểu mẫu về du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường, điểm văn hóa đặc sắc và phát triển bền vững. Việc lựa chọn các cơ sở kinh doanh ở các địa phương như Mỹ Thượng, Đan Điền triển khai mô hình giảm nhựa không chỉ góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và sinh kế địa phương, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc thất thoát rác thải nhựa ra môi trường, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững ở các địa phương có vùng đầm phá.

Giải pháp bền vững

Ô nhiễm RTN đang trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất trên toàn cầu. Trong đó, bao bì nhựa tiêu dùng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng rác thải nhựa phát sinh hằng ngày. Nếu không có những giải pháp hiệu quả, phần lớn lượng bao bì này sẽ bị thải bỏ ra môi trường, gây áp lực lớn lên hệ thống thu gom, xử lý rác thải, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Tại Huế, từ 2022 đến nay, với sự hỗ trợ của DA TVA, sử dụng nguồn tài trợ của WWF - Việt Nam, UBND thành phố đã từng bước triển khai nhiều sáng kiến và mô hình thí điểm nhằm giảm thiểu RTN, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tăng cường năng lực thu gom, tái chế và khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp giảm nhựa trong sản xuất và kinh doanh.

Thành phố cũng xác định, giảm thiểu RTN không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà cần có sự tham gia của toàn bộ chuỗi giá trị, từ doanh nghiệp sản xuất, sử dụng bao bì, các đơn vị tái chế, thu gom cho đến người tiêu dùng. Đồng thời, cam kết tiếp tục đóng vai trò là địa phương tiên phong trong thử nghiệm các sáng kiến giảm nhựa như: Duy trì và phát triển mô hình trường học giảm nhựa, các điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa tại Thủy Biều, Ngư Mỹ Thạnh - cồn Tộc, đầm Chuồn; các mô hình khách sạn cam kết và thực hành giảm nhựa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi giảm RTN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời hỗ trợ triển khai các mô hình thí điểm hiệu quả, hướng tới một hệ thống quản lý chất thải bền vững và thân thiện với môi trường.