Những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/1/2026

Người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng do nhu cầu cá nhân hoặc thay đổi tình trạng lao động, cụ thể như:

(1) Tự đề nghị chấm dứt hưởng.

(2) Có việc làm và thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

(3) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực.

(4) Hưởng lương hưu hàng tháng.

(5) Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

(6) Ra nước ngoài để định cư.

Người lao động xếp hàng đợi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: XC

NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng do không chấp hành quy định của Luật Việc làm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật

(7) Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do do Trung tâm dịch vụ việc làm (nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

(8) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật Việc làm, trong 3 tháng liên tục.

(9) Bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

(10) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

(11) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng vì lý do bất khả kháng

(12) Bị chết.

(13) Bị tòa án tuyên bố mất tích.

*** Người lao động thuộc các trường hợp (1), (2), (3), (5), (10), (11) và (13) nêu trên được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần tiếp theo. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu NLĐ có thông báo rõ ràng về tình trạng của bản thân, nếu không, việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được xem xét.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết các trường hợp hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng TCTN.