Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn thiết kế giới thiệu tổng quan đề án xây dựng tuyến phố đi bộ ven sông Như Ý, đoạn từ cầu Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ với chiều dài khoảng 550m. Tuyến phố được định hướng kết nối với các kiệt từ đường Nguyễn Công Trứ ra sông Như Ý, hình thành không gian đi bộ kết hợp dịch vụ, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Du khách mua hàng lưu niệm ở khu vực Phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão

Theo phương án đề xuất, khu vực này sẽ được chỉnh trang hạ tầng, cải thiện cảnh quan, bổ sung hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, cây xanh, ghế nghỉ, bảng chỉ dẫn cùng các điểm dừng chân và bãi đỗ xe. Các tuyến kiệt kết nối ra sông cũng sẽ được nâng cấp nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn và thuận tiện cho người dân, du khách.

Đề án đồng thời hướng đến xây dựng không gian dịch vụ gồm các ki - ốt nhỏ phục vụ ẩm thực, đồ uống, sản phẩm lưu niệm mang bản sắc Huế; ưu tiên các mô hình kinh doanh văn minh, hạn chế tiếng ồn và phù hợp với cảnh quan ven sông. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân khu vực tham gia kinh doanh, phát triển dịch vụ để tăng sinh kế và góp phần phát triển kinh tế đêm.

Ngoài hoạt động thương mại, tuyến phố đi bộ sông Như Ý còn được định hướng trở thành không gian văn hóa - du lịch với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không gian check - in ven sông, trải nghiệm mặt nước và kết nối với các tuyến phố đi bộ, phố đêm hiện có của thành phố.

Người dân phát biểu xung quanh các vấn đề đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và sinh hoạt của cư dân ven sông

Tại buổi làm việc, đa số người dân và cơ sở kinh doanh đồng tình với chủ trương xây dựng phố đi bộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần tính toán kỹ để bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với đời sống thường nhật của cư dân địa phương.

Ông Nguyễn Đình Phước, đại diện cơ sở lưu trú Hue Riverside, bày tỏ băn khoăn về nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến du khách và sinh hoạt của người dân. Một số hộ dân cũng cho rằng, địa phương cần ưu tiên xử lý vấn đề môi trường trước khi triển khai đề án, nhất là tình trạng rác thải, nước thải gây mùi hôi ven sông.

Nhiều ý kiến kiến nghị tăng cường kiểm soát phương tiện giao thông, cấm đỗ xe ô tô tại các tuyến kiệt và nghiên cứu kỹ các giải pháp giảm tiếng ồn để bảo đảm môi trường sống cho cư dân. Người dân cũng đề xuất cần có phương án quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh nhằm tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán tự phát.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa khẳng định, quá trình triển khai đề án sẽ đặt mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông lên hàng đầu. Chính quyền địa phương cam kết lắng nghe ý kiến người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp trực tiếp vào phương án tổ chức tuyến phố đi bộ cũng như ưu tiên tiếp cận các mô hình kinh doanh phù hợp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Trương Đình Hạnh cho biết, với lợi thế là địa bàn trung tâm của TP. Huế và có nhiều mô hình kinh tế đêm hoạt động hiệu quả, địa phương kỳ vọng phố đi bộ sông Như Ý sẽ trở thành điểm nhấn mới, kết nối với các không gian du lịch hiện hữu, tạo thêm địa điểm vui chơi, thư giãn cho người dân và du khách.

Theo kế hoạch, đề án sẽ tiếp tục được hoàn thiện, lấy ý kiến cộng đồng trước khi triển khai các hạng mục phù hợp. Dự kiến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026 sẽ khởi động đề án, hướng tới xây dựng không gian kinh tế đêm văn minh, an toàn, phát huy giá trị cảnh quan và văn hóa đặc trưng của TP. Huế.