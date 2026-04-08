Chuyến thăm định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18-20/8/2024. (Ảnh: TTXVN)

Đây là nhận định của Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) khi trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa chuyến thăm.

Theo Giáo sư Mễ Lương, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, Trung Quốc vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, qua đó xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.

Giáo sư Mễ Lương nhận định, những năm gần đây, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết thông qua các chuyến thăm cấp cao, điện đàm và trao đổi thường xuyên về các vấn đề song phương cũng như quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố lòng tin chính trị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, thực chất. Giáo sư Mễ Lương bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc sẽ góp phần tạo thêm động lực mới, đưa hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa hai nước lên tầm cao hơn.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục được củng cố trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, xu hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

