Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Australia gặp mặt tại Canberra, Australia.

Chuyến thăm Australia vào đầu tháng 5/2026 của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặt hái nhiều “quả ngọt”, giúp nâng tầm mối quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Canberra của Australia, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, bên cạnh việc củng cố mối quan hệ tin cậy cá nhân, chuyến công du Australia còn góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa Tokyo và Canberra, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, qua đó cùng nhau giúp khu vực trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về Hợp tác an ninh kinh tế và Tuyên bố chung về Hợp tác khoáng sản thiết yếu, chính thức đưa lĩnh vực khoáng sản thiết yếu trở thành trụ cột then chốt trong quan hệ kinh tế song phương.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các ngành công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, qua đó hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Có nhiều lý do khiến Thủ tướng Nhật Bản chọn Australia là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài lần này. Năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm Hiệp ước cơ bản về hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong bối cảnh tình hình toàn cầu biến động, mối quan hệ Nhật Bản-Australia càng có ý nghĩa quan trọng với hai nước, giúp tạo sức mạnh để ứng phó hiệu quả thách thức chung. Hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, vốn được xem như động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu. Điều này khẳng định quyết tâm thích ứng hiệu quả làn sóng chuyển đổi công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt hiện nay.

Ông Hayley Channer, Giám đốc Chương trình An ninh kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney nhận định, Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Australia vừa qua đánh dấu bước ngoặt quan trọng với việc cả hai nước đều nổi lên như những “chủ thể dẫn dắt” trong ứng phó các thách thức an ninh kinh tế.

Quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ giữa Australia và Nhật Bản vừa là nền tảng cho sự bảo đảm an ninh năng lượng của hai bên, lại vừa được coi như “mỏ neo” cho tình hình ổn định ở toàn khu vực. Australia đáp ứng tới 40% lượng khí thiên nhiên hóa lỏng sử dụng tại Nhật Bản. Trong khi đó, Australia phụ thuộc phần lớn nhiên liệu bay và dầu diesel từ Nhật Bản và một số nước châu Á khác.

Về khía cạnh an ninh, Australia là một “mắt xích” không thể thiếu trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) mà Nhật Bản lâu nay theo đuổi. Các nhà lãnh đạo hai nước đã có những cuộc trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực Ấn Độ DươngThái Bình Dương.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp, hai bên nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của hợp tác với Mỹ, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố các khuôn khổ đa phương như Nhóm Bộ Tứ (Quad) và cơ chế hợp tác ba bên Nhật Bản-Mỹ-Australia. Hợp tác an ninh giữa hai nước cũng đang chứng kiến những bước tiến mới, nổi bật là thỏa thuận đóng tàu chiến cho Australia, động thái cho thấy sự tin cậy chiến lược sâu sắc hơn.

Thúc đẩy chính sách ngoại giao chủ động để bảo đảm an ninh, ổn định ở khu vực là một trong những ưu tiên của nữ Thủ tướng Xứ sở Mặt trời mọc thời gian qua. Với Nhật Bản, Australia không chỉ là đối tác song phương quan trọng mà còn là một trụ cột cho sự ổn định ở khu vực Ấn Độ DươngThái Bình Dương rộng lớn. Mối quan hệ Nhật Bản-Australia ngày càng phát triển, giúp nâng cao vị thế của cả hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn khu vực.

