Nga chỉ trích kế hoạch của phương Tây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moskva coi việc triển khai các đơn vị quân sự, cơ sở quân sự và các cơ sở hạ tầng khác của phương Tây tại Ukraine là sự can thiệp gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh, đồng thời cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở này sẽ trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp” của lực lượng vũ trang Nga. Phía Moskva cũng cáo buộc các đồng minh của Kiev đang thành lập một “trục chiến tranh”, làm dập tắt hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, tại hội nghị ở thủ đô Paris của Pháp, liên minh gồm khoảng 30 quốc gia phương Tây và châu Âu đã nhất trí rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai đều phải bao gồm các cam kết an ninh mạnh mẽ và mang tính ràng buộc pháp lý dành cho Ukraine. Liên minh cũng cam kết triển khai các cơ chế bảo đảm chính trị và pháp lý để duy trì trật tự và an ninh, ngay khi lệnh ngừng bắn được thực hiện. Điều này gồm việc tham gia cơ chế giám sát ngừng bắn do Mỹ đề xuất, hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hợp tác quốc phòng lâu dài.

Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine đã ký tuyên bố ý định về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia nhằm giám sát và bảo đảm thực thi lệnh ngừng bắn. Phía Pháp cho biết, lực lượng này sẽ được triển khai trên bộ, trên không và trên biển, song hoạt động “cách xa tuyến tiếp xúc” với tiền tuyến. Pháp sẵn sàng cử hàng nghìn binh sĩ tham gia, trong khi Anh và Pháp dự kiến thiết lập các căn cứ quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, Đức cho biết sẵn sàng hỗ trợ trong khuôn khổ quốc tế, song nhấn mạnh không triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine.

