Tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp

May quần áo xuất khẩu tại Nhà máy may Hòa Thị, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: MINH KHÔI)

Đặc biệt, có tới 86.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 41,3% so cùng kỳ năm 2024, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025 lên hơn 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4% so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cũng có tới 99.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2024; 53.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,5%; 22.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45%. Điều này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với không ít thách thức.

Nguyên nhân chính được nhận định do áp lực cạnh tranh khốc liệt từ thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến khiến mô hình kinh doanh truyền thống gặp khó. Ngoài ra, quy mô vốn đăng ký trung bình vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 9 tỷ đồng, chưa có đột phá, phản ánh nội lực doanh nghiệp còn hạn chế. Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đã chỉ ra, có một thực trạng đáng báo động khi xu hướng chi phí không chính thức có dấu hiệu quay trở lại; tính năng động của chính quyền địa phương suy giảm; doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhưng quy mô sản xuất, kinh doanh vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19 và tiếp tục đối diện với nhiều thách thức mới.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phản ánh thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư phức tạp, đặc biệt ở các lĩnh vực như đất đai, môi trường và thuế. Các thủ tục hành chính tuy đã số hóa ở nhiều bước nhưng trong quá trình triển khai vẫn xảy ra tình trạng hồ sơ phải nộp nhiều lần, chuyển tiếp liên ngành chậm. Chưa kể, sự chồng chéo giữa các luật như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các Nghị định liên quan đang dẫn đến tình trạng phát sinh “giấy phép con”, gây mất nhiều thời gian và làm tăng chi phí tuân thủ, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dành hẳn một mục để khẳng định vị trí, vai trò của khu vực y tế tư nhân trong chiến lược phát triển của hệ thống y tế quốc gia. Tuy nhiên, theo phản ánh của Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam Nguyễn Văn Đệ, tại Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chưa đề cập và thể chế hóa cụ thể việc không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước như tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW. Điều này làm mất quyền lợi của nhà đầu tư, suy giảm động lực đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp y tế.

Còn theo bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp theo từng giai đoạn, ngành nghề và có hướng dẫn rõ ràng để bảo đảm thực thi hiệu quả, tránh gây khó cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Thí dụ, quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200 mét, tại thời điểm xây, Tập đoàn TH đã cách tới 270 mét, nhưng nay lại “hồi tố”, yêu cầu phải cách tới 400 mét. Khi được hỏi hướng giải quyết, các bộ, ban, ngành không đưa ra hướng dẫn cụ thể mà chỉ nói “phải làm đúng luật”, gây lúng túng cho doanh nghiệp trong tuân thủ.

Vì vậy, để tháo gỡ những khó khăn và khơi thông động lực phát triển cho doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng bộ, gồm: đẩy mạnh cải cách theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP năm 2025 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được phản ánh và nhận diện, nhằm loại bỏ sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật;... Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để phát sinh “giấy phép con”, các quy định gây phiền hà, trùng lặp, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.