Để kiến tạo quốc gia hùng cường, cần có những doanh nghiệp hùng cường

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, để kiến tạo quốc gia hùng cường, cần phải có những doanh nghiệp hùng cường.

 Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. (Ảnh: HNV)

"Với diễn biến thực tế trên thương trường hiện nay thì yếu tố then chốt quyết định sự tự lực, tự cường của dân tộc chính là doanh nghiệp", Tiến sĩ Nghĩa nói.

Chia sẻ với chúng tôi Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2025), chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, trong kỷ nguyên kiến tạo, doanh nhân dân tộc Việt Nam phải biến khát vọng thịnh vượng thành hiện thực, hành động vì tương lai của quốc gia.

Thực tế cho thấy, sau gần 40 năm đổi mới (1986 đến nay), Việt Nam đang ở thời khắc hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bước vào giai đoạn hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia đến năm 2045. Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt lịch sử, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, câu hỏi trung tâm đặt ra hiện nay là “Làm thế nào để doanh nhân dân tộc trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc tự lực, tự cường, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?”.

Trả lời lời câu hỏi này, Tiến sĩ Nghĩa cho biết, thế giới biết đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là trong lĩnh vực xuất khẩu. Thực tế, xuất khẩu hàng hóa năm 2024 của nước ta đạt 400 tỷ USD nhưng khu vực FDI chiếm tới 75%. Doanh nghiệp Việt chủ yếu "xuất khẩu hộ". Thực trạng đó cho thấy, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề: Giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu, thiếu công nghệ lõi.

Vì lẽ đó, Tiến sĩ Nghĩa nhấn mạnh, đã đến lúc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm với 3 bài học cụ thể gồm:

Thứ nhất, muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực doanh nghiệp dân tộc.

Thứ hai, không thể mạnh nếu chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản; phải có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ.

Thứ ba, riêng lĩnh vực bất động sản cần: Từ kênh đầu tư ngắn hạn sang nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hóa và đô thị hóa bền vững. Cụ thể, cần đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị, công nghệ gắn với chiến lược sản xuất và đổi mới sáng tạo; quan tâm phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền.

“Hãy nhìn vào bài học thành công của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc khi thu hút FDI bằng lợi thế công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia “mở toang thị trường”, “lôi kéo tối đa” nhưng vẫn kém hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn do thị trường còn non trẻ, thiếu lợi thế cạnh tranh. Do đó, sức mạnh thực sự của đội ngũ doanh nhân dân tộc, của một quốc gia tự lực, tự cường đến từ mục tiêu "Xây tổ khổng tước": Quy tụ nhân tài, kiến tạo sức mạnh trí tuệ", Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nhận định.

