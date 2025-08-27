Thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, mở rộng cánh cửa thị trường Mỹ Latin

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Mauro Vieira

Nhằm thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mỹ), tối 27/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Mauro Vieira.

Buổi điện đàm cũng nhằm cụ thể hóa trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lula da Silva vào tháng 3/2025 và chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro và làm việc song phương với Brazil vào đầu tháng 7/2025.

Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Brazil Mauro Vieira thông báo sẽ đưa đề xuất về đàm phán FTA với Việt Nam tại cuộc họp gần nhất của Khối MERCOSUR vào đầu tháng 9/2025. Bộ trưởng Mauro Vieira cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và cho rằng việc ký kết FTA sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như nông sản, công nghiệp chế biến và hàng tiêu dùng. Brazil cam kết ủng hộ và sẽ phối hợp với các nước thành viên MERCOSUR để thúc đẩy tiến trình nội bộ hướng đến khởi động đàm phán chính thức trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên MERCOSUR của Brazil vào nửa cuối năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao việc Brazil đã ủng hộ đề xuất đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, FTA giữa Việt Nam và MERCOSUR sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, việc ký kết FTA Việt Nam - MERCOSUR không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho các bên, mà còn là minh chứng cho sự tin cậy và cam kết thúc đẩy thương mại bền vững giữa các khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên vào đầu tháng 9 tới với mục tiêu tuyên bố khởi động đàm phán và tổ chức vòng đàm phán đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Kết thúc điện đàm, hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức một phiên họp để thảo luận kỹ hơn về lộ trình khởi động đàm phán FTA và các cơ chế phối hợp kỹ thuật liên quan đến việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Brazil hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ (chỉ sau Hoa Kỳ) và là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Brazil đã đạt mức kỷ lục gần 8 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2023. Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil 2,6 tỷ USD, nhập khẩu từ Brazil đạt 5,4 tỷ USD. Riêng 7 tháng năm 2025, trao đổi thương mại song phương đạt xấp xỉ 4,45 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil đạt 1,53 tỷ USD, tăng 0,3%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Brazil đạt 2,92 tỷ USD, giảm 4,7%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Brazil là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, phương tiện vận tải và phụ tùng, sắt thép các loại, giày dép các loại, xơ, sợi dệt các loại, hàng thủy sản…

Việt Nam nhập khẩu từ Brazil các mặt hàng bao gồm quặng và khoáng sản khác, bông các loại, thức ăn gia súc và nguyên liệu, đậu tương, ngô, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…