Bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, Hội CCB phường Thủy Xuân góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Ảnh: Thất Quý

Chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) phường Thủy Xuân lại trở nên trang nghiêm bởi những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, khuôn viên sạch sẽ và những nén hương thành kính được dâng lên các phần mộ liệt sĩ. Để có được sự sạch sẽ, khang trang ấy, hội viên Hội CCB phường cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn chung tay chăm sóc, vệ sinh. Đây cũng là một trong những hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ đã được Hội CCB phường triển khai trong những năm qua.

Nhận thức giáo dục truyền thống không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp, Hội CCB phường Thủy Xuân nhiều năm qua chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động hướng về cội nguồn. Chỉ riêng năm 2026, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội CCB phường đã huy động hội viên tổ chức hơn 20 đợt tổng vệ sinh môi trường tại các NTLS, trồng thêm cây xanh, chăm sóc khuôn viên, đồng thời tổ chức dâng hương tại Bia chiến tích Võ Xá.

Hội CCB phường còn phối hợp với các trường học, đoàn thanh niên duy trì nhiều hình thức giáo dục truyền thống như giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, thăm hỏi gia đình chính sách và tổ chức các hành trình về nguồn. Những hoạt động ấy được duy trì xuyên suốt nhiều năm, góp phần xây dựng ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tham gia những hoạt động của hội CCB tổ chức, các học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn thành phố, như: thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Dương Nỗ, tham quan di tích lịch sử Chín Hầm, dâng hương tại NTLS... Mỗi hoạt động đều giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn với thế hệ trẻ. Khi cùng các CCB quét dọn từng lối đi, chăm sóc từng phần mộ hay lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, nhiều bạn trẻ đã có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do.

"Khi tham gia những hoạt động do Hội CCB và Đoàn Thanh niên phường tổ chức, em có dịp được nghe các bác CCB kể lại những câu chuyện chiến đấu. Từ đó, em hiểu thêm về ý nghĩa của những địa danh nơi mình sinh sống, đồng thời cảm nhận rõ hơn những hy sinh của thế hệ đi trước. Điều đó giúp em thêm yêu quê hương và thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng", Trần Hữu Đức, đoàn viên phường Thủy Xuân chia sẻ.

Theo ông Tôn Thất Quý, Chủ tịch Hội CCB phường Thủy Xuân, công tác giáo dục truyền thống muốn đạt hiệu quả phải gắn với thực tiễn. Chính vì vậy, Hội luôn coi việc chăm sóc, gìn giữ NTLS và các di tích lịch sử là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là môi trường giáo dục trực quan cho thế hệ trẻ.

"Thế hệ trẻ hôm nay sinh ra trong hòa bình nên đôi khi khó hình dung những mất mát của chiến tranh. Vì vậy, Hội CCB phường phối hợp với các đoàn thể, trường học tổ chức nhiều hoạt động thực tế để các em được nghe, được chứng kiến và trực tiếp tham gia. Khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện, những nhân chứng và những trải nghiệm thực tế thì sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, từ đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức cống hiến cho quê hương trong thế hệ trẻ", ông Quý cho biết.