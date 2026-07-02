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ClockThứ Ba, 07/07/2026 14:47

Công bố 37 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu. Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường Trung Quốc.

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Phòng thử nghiệm của Trung tâm giám định thử nghiệm Tân Đại Dương được công nhận năng lực phân tích Cadimi và Vàng O kiềm. (Ảnh: Nhandan.vn) 

Ngày 7/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và chất Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Danh sách được cập nhật đến ngày 26/6/2026.

Theo đó, cả nước hiện có 37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận, trong đó 30 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 31 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu, chủ yếu là mặt hàng sầu riêng và mít.

Các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn khu vực.

Cụ thể, vùng Đồng bằng sông Hồng có 8 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Quảng Ninh và 7 cơ sở tại Hà Nội.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên có 4 cơ sở, phân bố tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.

Vùng Đông Nam Bộ có số lượng lớn nhất với 15 cơ sở, đều đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Đồng Tháp, 8 cơ sở tại thành phố Cần Thơ và 1 cơ sở tại tỉnh Cà Mau.

Danh sách bao gồm nhiều đơn vị kiểm nghiệm, phân tích và chứng nhận chất lượng đã tham gia phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản như các Trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường vùng; Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia; cùng nhiều doanh nghiệp kiểm nghiệm trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam. 

Việc GACC chấp nhận các cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc đối với chỉ tiêu Cadimi và chất Vàng O, góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm trong nước, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng trái cây tươi nhập khẩu.

https://nhandan.vn/cong-bo-37-co-so-kiem-nghiem-cadimi-va-vang-o-dat-tieu-chuan-xuat-khau-sang-thi-truong-trung-quoc-post974039.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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