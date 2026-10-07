Chuyển đổi từ những vấn đề thực tiễn

Lao động sản xuất tại một công ty dệt may ở Khu Công nghiệp Phú Bài. Ảnh: Hoàng Phước

Đổi mới từ những bài toán thực tiễn

Chuyển đổi số giúp Công ty cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) chủ động phát hiện, xử lý sự cố trên mạng lưới cấp nước. Thay vì chỉ dựa vào tuần tra hiện trường, ghi chép và kinh nghiệm của người vận hành, doanh nghiệp giám sát các thông số về lưu lượng, áp lực, chất lượng nước theo thời gian thực. Hệ thống có thể cảnh báo bất thường, hỗ trợ khoanh vùng rò rỉ, giúp kỹ sư xác định sớm vị trí cần xử lý.

Ông Ngô Thành Đông, Phó Giám đốc Xí nghiệp Bảo trì cho biết, ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian phát hiện, xử lý sự cố, giảm kiểm tra thủ công và sử dụng nhân lực hiệu quả hơn.

Theo HueWACO, 100% nhà máy xử lý nước có công suất trên 2.000m³/ngày đêm đã được tự động hóa, giám sát tập trung; hơn 90% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống châm hóa chất tự động giúp tiết kiệm từ 5 - 8% chi phí hóa chất xử lý nước.

Theo ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc HueWACO, doanh nghiệp đang tập trung vào ba trụ cột: Dịch vụ khách hàng số, vận hành tự động - thông minh hệ thống cấp nước và quản trị điều hành số. Doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy trong dự báo nhu cầu sử dụng nước, cảnh báo sự cố và bảo trì tài sản.

Chín tháng đầu năm 2026, sản lượng nước ghi thu đạt 52,51 triệu m³, tăng 9,19% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 522,02 tỷ đồng, tăng 10,17%. Đây là những kết quả kinh doanh được ghi nhận trong quá trình doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới quản trị.

Ở lĩnh vực phát triển sản phẩm số, sau khi CheckNow giành giải Ba tại Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia năm 2025, Đặng Phước Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ số NextGen cùng cộng sự tiếp tục phát triển TaskmiNow - nền tảng kết nối tức thời giữa “việc cần người” và “người cần việc”.

Từ giúp việc, sửa chữa điện nước, giao hàng, nhân sự sự kiện đến nhiều nhóm dịch vụ chuyên môn, TaskmiNow hướng tới rút ngắn quá trình tìm kiếm, kết nối giữa người có nhu cầu và người có khả năng cung cấp dịch vụ. Nền tảng tích hợp hợp đồng điện tử, cơ chế ký quỹ, hệ thống đánh giá cộng đồng nhằm tăng tính minh bạch và hỗ trợ hạn chế rủi ro trong giao dịch.

Bà Nguyễn Minh Anh, khách hàng trải nghiệm TaskmiNow cho biết, nền tảng giúp việc tìm người phù hợp với nhu cầu phát sinh trở nên nhanh, thuận tiện hơn.

Chủ động để thích ứng

Ở Công ty cổ phần Dệt May Huế, kho nguyên liệu đang được tích hợp robot AGV (robot vận chuyển tự động); các quy trình ở khối sợi, may, dệt nhuộm từng bước được số hóa; nhà máy mới được đầu tư theo hướng tự động hóa cao. Doanh nghiệp đồng thời tính đến bài toán tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng nguyên liệu tái chế.

Hệ thống vận hành cấp nước tại HueWACO được giám sát, điều hành trên nền tảng số.

Theo doanh nghiệp, việc lắp đặt, cải tiến biến tần cho động cơ, quạt hút giúp giảm lượng điện tiêu thụ, tương đương tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng/năm. Nhà máy May 3 tầng cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED (hệ thống đánh giá công trình xanh), ưu tiên điện mặt trời, tiết kiệm nước và các giải pháp giảm tiêu hao năng lượng.

Theo bà Nguyễn Hồng Liên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế, yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả và tổ chức lại sản xuất. “Muốn đứng vững trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải chủ động trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, bà Liên chia sẻ.

Tại Công ty Scavi Huế, hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 1,245 MWp tại nhà máy Phong Điền đã được đưa vào vận hành, bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu giải pháp lưu trữ năng lượng, nâng hiệu quả khai thác nguồn điện tái tạo.

Thực tiễn tại các doanh nghiệp cho thấy, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đang từng bước đi vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế cho rằng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu thực tế, nhất là với những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng, quản trị bằng dữ liệu hay đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường không chỉ tác động đến chi phí mà còn ảnh hưởng đến khả năng thích ứng và cạnh tranh lâu dài.

Theo ông Trần Văn Mỹ, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn cách chuyển đổi phù hợp với quy mô, ngành nghề và nguồn lực; có thể bắt đầu từ tự động hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng, số hóa quản trị hay đổi mới sản phẩm. “Chuyển đổi chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra hiệu quả cụ thể, giúp doanh nghiệp nâng năng suất, mở rộng thị trường và phát triển bền vững”, ông Mỹ nhấn mạnh.