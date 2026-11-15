Sinh viên thử sức giải quyết các vấn đề quốc tế

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Ban Tổ chức )

Tối 15/11, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, vòng chung kết Cuộc thi The D.I.P Game 2026 khép lại với sự tham gia của bốn đội thi xuất sắc nhất là 4Ps, The Doves, Nhà nho yêu nước, Tiệm may Âu Hóa. Trải qua ba phần thi, các đội thể hiện kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích, phối hợp và đề xuất sáng kiến trước những vấn đề của đời sống quốc tế.

Cuộc thi do Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao tổ chức, với chủ đề của năm 2026 là “Ngoại giao Việt Nam tích cực, chủ động tham gia kiến tạo hòa bình”. Bước sang mùa thứ tư, chương trình tiếp tục kết hợp kiến thức chuyên môn với hoạt động trải nghiệm, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng những nội dung đã học vào các tình huống mô phỏng thực tiễn.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, ngoại giao trước hết là để ngăn ngừa xung đột, ngăn ngừa chiến tranh và gìn giữ hòa bình. Chỉ khi có hòa bình, mỗi quốc gia mới có điều kiện xây dựng, phát triển, người dân mới có thể yên tâm học tập, làm việc và theo đuổi những ước mơ, đam mê của mình.

Từ một đất nước từng phải nỗ lực đấu tranh để được thế giới công nhận, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam ngày nay đã trở thành bạn, đối tác tin cậy của nhiều quốc gia, có vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Ngoại giao Việt Nam không chỉ tham gia tích cực mà còn chủ động đóng góp sáng kiến, tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác.

Đánh giá chủ đề cuộc thi năm nay, Thứ trưởng cho rằng đây là nội dung có tính thời sự, phù hợp bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều điểm nóng chưa được giải quyết thỏa đáng, nhiều nơi vẫn phải đối mặt với chiến tranh và xung đột.

Thứ trưởng đánh giá cao việc sinh viên được tiếp cận các tình huống ngoại giao, tham gia mô phỏng hội nghị đa phương và đề xuất sáng kiến, giải pháp thúc đẩy đối thoại, hòa bình. Theo Thứ trưởng, trong thực tiễn ngoại giao không phải lúc nào cũng có sẵn câu trả lời đúng hoặc sai. Mỗi quốc gia đều có lợi ích, quan điểm và mối quan tâm riêng. Thách thức đặt ra là làm thế nào để vừa bảo vệ lập trường của mình, vừa tìm được điểm chung để các bên tiếp tục đối thoại và hợp tác.

Đề cập ý nghĩa của cuộc thi trong hoạt động đào tạo, TS Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo, giáo dục đại học không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà còn cần hình thành tư duy độc lập, năng lực thích ứng, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cho người học.

Theo bà, The D.I.P Game là một trong những hoạt động thể hiện định hướng đào tạo của Học viện, chú trọng kết hợp kiến thức lý luận với thực tiễn. Qua bốn mùa tổ chức, cuộc thi từng bước trở thành mô hình học tập trải nghiệm, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức liên ngành, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và đề xuất sáng kiến.

Với chủ đề năm nay, Học viện Ngoại giao mong muốn sinh viên tìm hiểu sâu hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam, vai trò của ngoại giao trong thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế; đồng thời chủ động suy nghĩ, trao đổi, đề xuất ý tưởng trước những vấn đề đặt ra trong đời sống quốc tế.

Vòng chung kết gồm ba phần thi Giải mã mật thư, Diễn giải thế giới và Kiến tạo thế giới, với những hình thức thể hiện khác nhau. Từ trả lời câu hỏi trắc nghiệm, sân khấu hóa vấn đề đến hùng biện và phản biện trực tiếp trước ban giám khảo, các đội thi phải vận dụng nhiều kỹ năng, từ tiếp nhận và xử lý thông tin đến phân tích tình huống, bảo vệ quan điểm và phối hợp cùng đồng đội.

Các chủ đề được lựa chọn khá đa dạng, từ phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, thúc đẩy quyền của người lao động trong nền kinh tế chăm sóc đến phát triển sinh kế biển bền vững và bảo đảm an ninh sau thiên tai. Đây đều là những vấn đề phức tạp, liên quan nhiều chủ thể và lợi ích khác nhau, đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều cũng như sự phối hợp trong quá trình giải quyết.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Anh Tuấn, Quyền Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Trưởng Ban tổ chức, chủ đề cuộc thi năm nay được lựa chọn trên cơ sở chương trình APEC, trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò đăng cai diễn đàn này vào năm 2027. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn gắn nội dung học thuật với thực tiễn đối ngoại, giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Ông cho biết, bên cạnh việc phát huy khả năng sáng tạo và sức tưởng tượng, cuộc thi chú trọng rèn luyện kỹ năng hợp tác, phối hợp giữa các thành viên. Ban tổ chức cũng khuyến khích sinh viên đưa ra những khuyến nghị, đề xuất mới mẻ. Tuy nhiên, việc xây dựng một khuyến nghị có giá trị thực tiễn đòi hỏi nhiều công sức, thời gian nghiên cứu và trải nghiệm. Vì vậy, cuộc thi không đặt nặng yêu cầu sinh viên phải đưa ra những giải pháp mang tính chính sách, mà chú trọng tạo môi trường để các em chủ động tư duy, thử nghiệm cách tiếp cận và phát triển năng lực của mình.

Về định hướng trong những mùa tiếp theo, Ban tổ chức dự kiến tiếp tục lựa chọn các chủ đề gắn với thực tiễn vận hành của quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia tới sinh viên các ngành gần với quan hệ quốc tế, trước mắt tại Hà Nội. Qua đó, cuộc thi hướng tới tăng cường tính giao lưu, kết nối và trao đổi học thuật giữa sinh viên các cơ sở đào tạo.

Kết thúc cuộc thi, đội 4Ps xuất sắc giành giải Quán quân; đội Nhà nho yêu nước đạt giải Á quân; đội Tiệm may Âu Hóa giành giải Quý quân. Giải Đội thi có tiết mục ấn tượng nhất và giải Đội thi triển vọng thuộc về đội The Doves.