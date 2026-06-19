  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/10/2026 14:56

Tôn vinh 42 "Nhà khoa học của nhà nông" và 24 giải pháp "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông"

Trong số các "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2026, có 26 tiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu đầu ngành nông nghiệp-môi trường, cùng nhiều nhà sáng chế nông dân với những sáng kiến hiệu quả xuất phát từ thực tiễn sản xuất.

Vinh danh nhân tài trên màn hình ledTìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ 6 và 7 từ phải sang, hàng đầu) trao danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp) 

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ XI.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành liên quan. 

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tiêu chí xét chọn của Chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” năm nay tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: trí thức, nhà khoa học có đề tài nghiên cứu được áp dụng rộng rãi; nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực; nhà quản lý tận tụy tích cực chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho nông dân. 

Chương trình ghi nhận 42 hồ sơ từ 25 tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương. Trong đó, có 26 tiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu đầu ngành nông nghiệp-môi trường. Tiêu biểu như Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hòa (Trường đại học Cần Thơ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thế Nhân (Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh)... 

Bên cạnh đó, có thể kể đến các nhà sáng chế nông dân ông Lê Lộc Quân, chủ cơ sở mật ong Quân Phát (thành phố Đồng Nai) với các sáng kiến “Mật ong tinh luyện” hay “Cải tạo cầu kế nuôi ong bánh tổ"; ông Hoàng Đình Quê (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) với sáng kiến “Quản lý chất thải trong trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao”...

Đối với Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, Ban tổ chức đã tiếp nhận 83 hồ sơ giải pháp hợp lệ từ 20 tỉnh, thành phố. Các giải pháp được phân thành 3 nhóm lĩnh vực: Cơ khí và chế biến với 26 hồ sơ; Chăn nuôi và thủy sản với 19 hồ sơ; Trồng trọt, sinh học và môi trường với 38 hồ sơ. 

Từ đó, Ban tổ chức đã trao 24 giải Top 1, 17 giải Top 2 "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2026; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở mỗi nhóm lĩnh vực và một số giải Khuyến khích Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" năm 2026.

https://nhandan.vn/ton-vinh-42-nha-khoa-hoc-cua-nha-nong-va-24-giai-phap-sang-tao-ky-thuat-nha-nong-post992486.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tôn vinh 42Nhà khoa họcnhà nông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà khoa học của nhà nông

Nhờ áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật, ông Trương Duy Hòa, ở phường Phong Điền đã phát triển mô hình trồng sen, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình với doanh thu mỗi năm gần 550 triệu đồng. Với kết quả này, ông đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”.

Nhà khoa học của nhà nông
Hoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nông

Đọc trong hàng ngàn bài ngự chế thi của hoàng đế Minh Mạng, so sánh với các nhà thơ trung đại ở Việt Nam, có thể nói không ngoa rằng, Minh Mạng là “thi nhân của nhà nông”.

Hoàng đế Minh Mạng Thi nhân của nhà nông
Nhà khoa học nước ngoài “Made in Vietnam”

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó, nghiên cứu về lịch sử và chính trị cận đại Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo nhận mình là “nhà khoa học nước ngoài Made in Vietnam”. Ông học tiếng Việt từ các thầy cô người Việt và sử dụng thành thạo trong nghiên cứu, giảng dạy cũng như đời sống thường ngày.

Nhà khoa học nước ngoài “Made in Vietnam”
Tạo cơ chế để nhà khoa học trẻ là đảng viên phát triển

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, đội ngũ nhà khoa học trẻ là đảng viên có vai trò rất quan trọng. Họ trở thành động lực cho sự phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường và triển khai thành công Nghị quyết 57.

Tạo cơ chế để nhà khoa học trẻ là đảng viên phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top