Phát triển nền kinh tế tập thể hiện đại, quy mô

Liên minh HTX thành phố góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm cho các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã

Mở rộng mạng lưới

Từ khi tham gia làm việc tại TLK may Thanh Bình, chị Huỳnh Thị Mỹ Nhung, TDP Công Lương, phường Vỹ Dạ luôn có công việc và thu nhập ổn định. “Tham gia TLK tôi được chị em trong tổ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật may. Không chỉ dừng lại ở việc đi làm kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, TLK còn là nơi để các thành viên trong tổ cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc”, chị Nhung bộc bạch.

Theo chị Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng TLK may Thanh Bình, khi tham gia TLK, các tổ viên đều được tặng bảo hiểm y tế. Các thành viên không chỉ tích cực làm việc để có thu nhập ổn định từ 6 - 13 triệu đồng/người/tháng, mà còn cùng nhau xây dựng mối đoàn kết, tương trợ nhau trong công việc.

Cũng như TLK may Thanh Bình, TLK may Diệu Khánh ở TDP Vân Dương, phường Vỹ Dạ từ khi thành lập đến nay đã giải quyết việc làm ổn định cho 23 tổ viên và nhiều lao động thời vụ ở địa phương.

HTX Sản xuất và dịch vụ mây tre đan Bao La, xã Đan Điền đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Để có chỗ đứng trên thị trường và không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, HTX đã liên tục đổi mới, sáng tạo về mẫu mã cũng như cách thức tiếp cận khách hàng trong thời đại số. Ông Võ Văn Dinh, Giám đốc HTX cho biết: Hiện HTX có 88 thành viên và đang sản xuất các sản phẩm đặc trưng làm từ nguyên liệu tre ở địa phương. Các sản phẩm của HTX không chỉ được tiêu thụ ở trong và ngoài thành phố, mà còn được xuất khẩu đi một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản...

Không dừng lại ở việc duy trì và phát triển nghề đan lát truyền thống của địa phương, để bắt nhịp với thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, HTX đã chuyển sang sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre với hơn 500 mẫu mã khác nhau. Trong đó, mỗi năm, HTX sáng tạo, phát triển thêm 30 - 40 mẫu mã mới. Năm 2024, sản phẩm rổ rá, lồng bàn của HTX vinh dự được nhận Giải thưởng Mai An Tiêm.

Trong quá trình phát triển, HTX luôn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, các ban ngành, chính quyền địa phương trong việc mở rộng quy mô, giới thiệu sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, công việc sản xuất, kinh doanh của HTX ngày càng phát triển, không những nâng cao lợi nhuận cho các thành viên, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động địa phương, với thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng/người.

Hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực

Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố đã và đang được hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực từ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chuyển giao công nghệ; tiếp cận vốn; đầu tư kết cấu hạ tầng...

Trước những “trợ lực” đó, kinh tế tập thể, HTX cũng đang từng bước tự đổi mới, hiện đại hóa để đáp ứng với cơ chế thị trường. Các HTX đã cơ bản chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Các thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể, HTX được tăng cường liên kết theo hướng cộng đồng, tương trợ để cùng phát triển.

Ngoài ra, Liên minh HTX còn giới thiệu và tổ chức cho các HTX tham gia hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hoạt động lễ hội trên địa bàn và một số tỉnh, thành khác. Đồng thời, bàn giao trang thiết bị hỗ trợ cho 5 điểm giao dịch chợ sản phẩm trực tuyến cho HTX Công nghệ thông tin Huế, HTX Sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn A Lưới, HTX Thổ cẩm xanh Azakooh, HTX Nông dân A So và HTX Du lịch cộng đồng Kazan thuộc dự án “Xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX cho biết: Đến nay, toàn thành phố có 319 HTX, trong đó thành lập mới được 9 HTX. Liên minh HTX tiếp tục nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn và vướng mắc của HTX để báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết. Liên minh HTX thành phố cũng vận động, tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để các địa phương tổ chức mở rộng mạng lưới, thành lập các tổ hợp tác, TLK, nhất là trong hội viên nông dân, phụ nữ... để tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho các thành viên hướng đến thành lập các HTX, mở rộng quy mô sản xuất. Liên minh HTX thành phố còn là cầu nối để các TLK, HTX... tiếp cận được với các nhóm chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của địa phương; tích cực tư vấn cho các TLK, HTX... thực hiện hồ sơ vay vốn, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm; thực hiện các hồ sơ thủ tục để được cấp giấy chứng nhận VietGAP, tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm…