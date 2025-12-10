Xuất khẩu vũ khí của Anh đạt mức cao nhất hơn 40 năm

Tiêm kích Typhoon.

Xuất khẩu vũ khí của Anh trong năm 2025 dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong 42 năm, tính từ thời điểm số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1983, mang lại các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ bảng và tạo hàng chục nghìn việc làm cho nền kinh tế.

Số liệu cập nhật từ Chính phủ Anh cho thấy lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí dự kiến sẽ kết thúc năm với những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Tính từ đầu năm đến nay, Anh đã đạt được các thỏa thuận cung cấp vũ khí quan trọng với các đồng minh, bao gồm các hợp đồng xuất khẩu tàu chiến và thương vụ bán máy bay chiến đấu lớn nhất trong hàng chục năm trở lại đây.

Các thỏa thuận vũ khí sẽ mang về cho nền kinh tế Anh hơn 20 tỷ bảng, mức cao nhất kể từ khi số liệu xuất khẩu quốc phòng được thống kê hơn 40 năm trước, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho hơn 25.000 việc làm trong nhiều thập kỷ tới.

Nổi bật trong số này là thương vụ bán 20 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ, mang về cho Anh khoản thu 8 tỷ bảng (tương đương 10,8 tỷ USD) hay thỏa thuận bán 12 máy bay C-130 cho Thổ Nhĩ Kỳ với tổng giá trị hơn 550 triệu bảng. Riêng các thỏa thuận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ tạo ra hơn 21.000 việc làm trên khắp nước Anh.

Ngoài ra, hồi tháng 9 vừa qua, Anh và Na Uy cũng đã đạt được thỏa thuận trị giá 10 tỷ bảng về việc Anh sẽ cung cấp cho quốc gia Bắc Âu ít nhất 5 tàu khu trục Type 26, giúp hỗ trợ 4.000 việc làm tại hơn 430 doanh nghiệp của Anh.

Trước đó, vào tháng 7, Anh và Australia ký hiệp ước trong khuôn khổ AUKUS củng cố quan hệ quốc phòng song phương, mang về cho kinh tế Anh 20 tỷ bảng xuất khẩu vũ khí trong 25 năm, hỗ trợ việc làm cho hơn 21.000 lao động trong chương trình tàu ngầm hạt nhân SSN-AUKUS, trong đó có 7.000 việc làm mới.

Việc Chính phủ Anh đạt được các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí lớn với các đối tác nước ngoài đã giúp các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của nước này có một năm kinh doanh khởi sắc.

Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Babcock International Group tăng 148%, trong khi cổ phiếu của tập đoàn sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce cũng đạt mức tăng kỷ lục 95,2% trong năm nay./.