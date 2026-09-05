Gắn sản phẩm OCOP với làng nghề và du lịch sinh thái, cộng đồng

Du khách trải nghiệm ở làng chài Ngư Mỹ Thạnh.

Đặc sắc, riêng có

Những năm gần đây, cùng với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Ở khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đặc biệt tại làng chài Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền), ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế thủy sản gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm văn hóa làng chài. Đây là sản phẩm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao nhờ địa bàn có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cảnh quan đầm phá đặc sắc cùng đời sống sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa sông nước của cư dân vùng phá.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền Ngô Văn Đức cho biết, thông qua việc vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái, xen ghép, thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần giúp người dân làng chài Ngư Mỹ Thạnh ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước gắn sản xuất với hoạt động du lịch trải nghiệm. Nhiều hộ dân đã tham gia các hoạt động phục vụ du khách như trải nghiệm đánh bắt thủy sản trên đầm phá, tham quan sinh hoạt đời sống làng chài, thưởng thức ẩm thực đặc trưng từ sản vật địa phương. Qua đó, tạo thêm nguồn thu ngoài sản xuất truyền thống.

Việc gắn sản xuất nông - ngư nghiệp với du lịch cộng đồng tại làng chài Ngư Mỹ Thạnh còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đầm phá, giữ gìn cảnh quan sinh thái và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước. Đây được xem là mô hình tiêu biểu trong định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng tại khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, phù hợp với mục tiêu phát triển nông thôn bền vững và xây dựng nông thôn mới hiện đại trên địa bàn thành phố Huế.

Làng du lịch cộng đồng A Nôr (xã A Lưới 1) cũng là một trong những mô hình tiêu biểu cho hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cộng đồng, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp vận động, hướng dẫn bà con thông qua Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr phát triển các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ cảnh quan sinh thái. Anh Hồ Văn Thình, thành viên Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr cho biết, nhờ các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ, bà con từng bước kết hợp sản xuất nông lâm nghiệp với hoạt động du lịch cộng đồng, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua mô hình Làng du lịch cộng đồng A Nôr, nhiều hộ đồng bào đã tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch như lưu trú, homestay, ẩm thực truyền thống, trình diễn văn hóa dân gian, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng. Việc gắn phát triển du lịch với sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp đa giá trị.

Mô hình Làng du lịch cộng đồng A Nôr đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời là minh chứng sinh động cho vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và bảo tồn văn hóa tại khu vực miền núi thành phố Huế.

Xây dựng sản phẩm OCOP theo hướng du lịch xanh, bền vững

Toàn thành phố hiện có 117 sản phẩm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong đó, 1 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, 21 sản phẩm đạt 4 sao, 95 sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt, có 6 sản phẩm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Du lịch sinh thái gắn với tài nguyên bản địa tại Phú Lộc; Làng du lịch cộng đồng A Nôr; Du lịch sinh thái Suối Tiên; Dịch vụ du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh; Du lịch sinh thái và làng nghề Thanh Tiên; Điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn.

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm OCOP có mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương. Qua đó, khai thác những đặc trưng riêng về du lịch ở nông thôn trong định hướng phát triển du lịch của thành phố.

Song song với việc hỗ trợ các mô hình, ngành nông nghiệp thành phố chú trọng đào tạo nghề và bồi dưỡng kỹ năng cho nông dân gắn với phát triển du lịch nông thôn. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp kết hợp dịch vụ trải nghiệm; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần xây dựng nông thôn Huế giàu bản sắc và hấp dẫn du khách.

Cũng theo ông Lê Văn Anh, mục tiêu đến cuối năm 2026, thành phố sẽ phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn. Mỗi xã, phường có điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; xây dựng từ 1 - 2 sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch và mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù; phấn đấu trên 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Sở tiếp tục rà soát để tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông thôn. Trọng tâm là đề xuất các cơ chế chính sách về hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, truyền thông, xúc tiến quảng bá, xây dựng hạ tầng viễn thông… nhằm hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển du lịch nông thôn ở địa phương, gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP theo hướng du lịch xanh và bền vững.