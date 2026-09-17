Huế đề xuất gỡ "điểm nghẽn" để phát triển công nghiệp văn hoá

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy nguồn lực văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời trao đổi về những kết quả đạt được, hạn chế, điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đóng góp của văn hóa vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo, thời gian qua, vai trò của văn hóa ngày càng được xác định rõ trong mô hình phát triển mới, không chỉ là nền tảng, mục tiêu mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực và trụ cột của phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Thực tế cho thấy, nhiều lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, quảng cáo, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ... đã từng bước hình thành thị trường, tạo doanh thu, việc làm và thu hút nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ việc lượng hóa đầy đủ, chính xác đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn; hệ thống thống kê, dữ liệu và phương pháp đo lường chưa đồng bộ, chưa phân định đầy đủ đóng góp trực tiếp, gián tiếp và tác động lan tỏa của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố Huế đang xây dựng Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh về di sản, festival và các sản phẩm văn hóa đặc trưng để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 (Huế Wonderverse) vừa qua đã được tổ chức quy mô lớn, thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia; trong đó Đêm Khai mạc “Di sản thức giấc” đạt hơn 70.000 khán giả và Đêm nhạc “Di sản hội nhập” đạt hơn 50.000 khán giả dự trực tiếp. Sự kiện quy tụ gần 400 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, 1.000 nhân sự đồng hành và ghi dấu ấn với hệ thống sân khấu quy mô, hiện đại.

Thời gian tới, Huế tiếp tục chú trọng tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật gắn với thương hiệu Thành phố Festival, đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới gắn với di sản và du lịch. Dự kiến trong tháng 10/2026, thành phố sẽ khai trương tuyến đường sắt chạy tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng, mở thêm một sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, cảnh quan và du lịch đường sắt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cũng nêu một số khó khăn trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương. Trong đó, việc định giá giá trị di sản để làm cơ sở thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư còn khó khăn; cơ chế về đất đai phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa chưa rõ ràng, chưa đủ sức hấp dẫn để huy động nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, việc lượng hóa giá trị gia tăng mà văn hóa tạo ra hiện chưa có hệ thống tiêu chí thống kê cụ thể, gây khó khăn trong đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế của các hoạt động văn hóa. Từ thực tiễn đó, thành phố Huế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm nghiên cứu, ban hành các định mức, đơn giá liên quan đến triển khai công nghiệp văn hóa, tạo cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực đầu tư.

Phát huy lợi thế riêng có về hệ thống di sản Cố đô, di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội và Festival Huế, thành phố Huế đang từng bước gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa. Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng xác định Huế là một trong những địa phương đang phát huy hệ thống di sản cố đô, di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội và Festival để phát triển du lịch văn hóa, sản phẩm và dịch vụ đặc trưng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cần chuyển từ cách nhìn văn hóa chủ yếu là nền tảng tinh thần sang xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng mới; nghiên cứu, lượng hóa giá trị gia tăng mà văn hóa tạo ra cho nền kinh tế và xã hội.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những vấn đề Huế đặt ra cũng phù hợp với các điểm nghẽn được nêu trong báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhất là yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hệ thống thống kê, dữ liệu và phương pháp đo lường thống nhất; đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong huy động nguồn lực xã hội, đầu tư, quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực, tài sản, giá trị văn hóa.

Từ đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tập trung xác định những lĩnh vực công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh, thị trường và khả năng ứng dụng công nghệ, mở rộng quy mô; đồng thời nhận diện cụ thể các điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách, nguồn lực và thị trường để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, trong đó nghiên cứu những cơ chế cần sửa đổi, bổ sung hoặc thí điểm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tài sản trí tuệ và bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các mô hình kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy du lịch và mở rộng thị trường. Đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới cần dựa nhiều hơn vào trí tuệ, sự sáng tạo và chất lượng con người, trong đó văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nguồn lực và động lực cho phát triển.