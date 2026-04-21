Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chuyển đổi xanh

Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có các đồng chí: Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện TP. Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Nam Hưng, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển đô thị sinh thái, thông minh trong bối cảnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là định hướng trọng tâm của mô hình tăng trưởng mới. Nhiều tham luận chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng xanh, công nghiệp xanh, du lịch bền vững, giao thông phát thải thấp… qua đó gợi mở các hướng đi phù hợp cho từng địa phương.

Thời gian qua, Huế đã từng bước lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nhiều chương trình, mô hình tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Nổi bật là việc xây dựng hệ thống quản trị đô thị thông minh trên nền tảng số, trong đó ứng dụng Hue-S phát huy hiệu quả trong quản lý đô thị, giám sát môi trường và tăng cường sự tham gia của người dân.

Cùng với đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì rộng khắp; các mô hình giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, sử dụng chai thủy tinh thay chai nhựa trong cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ. Thành phố cũng đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên gắn với các phong trào như “Huế nói không với thịt thú rừng”, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị thân thiện, an toàn với thiên nhiên.

Đặc biệt, TP. Huế còn chú trọng bảo tồn hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, phát triển giao thông xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và thúc đẩy du lịch giảm phát thải. Những giải pháp này từng bước định hình mô hình phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù đô thị di sản.

Về định hướng thời gian tới, TP. Huế sẽ tiếp tục phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị sinh thái; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế biển và đầm phá theo hướng tăng trưởng xanh. Đồng thời, đẩy mạnh quản trị số, xây dựng chính quyền đô thị thông minh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế tuần hoàn.

TP. Huế cũng hướng tới xây dựng điểm đến du lịch xanh, có trách nhiệm với di sản và cộng đồng; tăng cường liên kết vùng, đặc biệt là không gian du lịch ven biển Huế - Đà Nẵng; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm trong chuyển đổi xanh.

Việc tham gia và chia sẻ tại hội thảo tiếp tục khẳng định quyết tâm của TP. Huế trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thân thiện với môi trường.