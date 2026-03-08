Chặn gỡ hàng nghìn thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội

Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 15/4.

Theo Bộ VHTTDL, về xử lý thông tin xấu độc, Facebook đã chặn gỡ 1.568 nội dung, trong đó khóa 38 trang (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 459 nội dung, trong đó có 20 kênh vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 565 nội dung, trong đó có 346 tài khoản, 10 audio (đăng tải 84.194 video) (tỷ lệ 97%); Thread đã chặn gỡ 7 bài viết.

Bên cạnh đó, tính hết quý I/2026 ước đạt khoảng 24 triệu thuê bao truyền hình trả tiền; có 34 doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Đặc biệt, đã đề nghị Công ty Apple, Công ty Google chặn trên kho ứng dụng hơn 370 trò chơi vi phạm (tỉ lệ gỡ bỏ đạt 100%). Thu hồi 53 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản/quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm dùng AI mạo danh nghệ sĩ bán hàng

Một trong những nội dung được báo chí quan tâm là tình trạng sử dụng công nghệ AI mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm phục vụ mục đích quảng cáo và kinh doanh trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh, tên tuổi của nghệ sĩ, người nổi tiếng không chỉ để tạo nội dung số mà còn để quảng cáo sản phẩm.

Thực tế cho thấy, việc khai thác hình ảnh người nổi tiếng đã không dừng lại ở việc cung cấp thông tin hay phục vụ mục đích giải trí, mà còn bị lợi dụng để quảng cáo các sản phẩm thương mại. Đáng chú ý, một số nội dung có dấu hiệu gây hiểu nhầm hoặc thậm chí lừa dối người tiêu dùng khiến họ tin rằng nghệ sĩ trực tiếp tham gia hoặc xác nhận sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, đối với các hành vi sử dụng công nghệ AI để mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín hoặc phục vụ mục đích quảng cáo sai sự thật, hiện nay đã có đầy đủ quy định pháp lý và chế tài xử lý tương ứng trong các văn bản pháp luật liên quan. Điều này cho thấy hệ thống pháp luật đã có cơ sở để xử lý các hành vi vi phạm, tuy nhiên, việc triển khai trong thực tiễn vẫn cần được tăng cường.

Cùng quan điểm, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định đây là hiện tượng mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như thông tin điện tử, quảng cáo và quyền cá nhân. Trước thực tế đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng này, theo ông Trần Hướng Dương, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ hình ảnh cá nhân, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trước các nội dung giả mạo trên không gian mạng. Đây được xem là giải pháp mang tính lâu dài nhằm hạn chế những hệ lụy tiêu cực từ việc lạm dụng công nghệ AI.