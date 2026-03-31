Người trẻ xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội

Thái Bình là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các chương trình văn hóa - nghệ thuật của Huế

Khẳng định bản thân

Đỗ Lê Đình Nguyên hiện đang sinh sống tại phường An Cựu, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và âm nhạc tại Huế, anh bắt đầu đăng video từ năm 2017. Ban đầu, đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường lưu lại cho bạn bè, gia đình, nhưng khi mạng xã hội phát triển mạnh, việc đăng tải dần mang ý nghĩa khác, trở thành một cách mở rộng cơ hội và kết nối trong công việc. Từ khoảng năm 2020, khi dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội, anh bắt đầu chú ý đến sự chỉn chu trong từng video và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn. "Giai đoạn đầu không tránh khỏi những lúng túng về kỹ thuật, ý tưởng hay cách sắp xếp thời gian, nhưng khi quen dần, việc sáng tạo nội dung trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi có sự chủ động trong cách làm", Nguyên cho biết.

Với Nguyễn Huỳnh Thái Bình, một nghệ sĩ saxophone trẻ của Cố đô, hành trình này đến một cách tự nhiên hơn. Vừa là sinh viên Học viện Âm nhạc, vừa là nghệ sĩ đã tham gia tại các chương trình lớn của Huế, video đầu tiên của Thái Bình chỉ ghi lại quá trình làm quen với sân khấu, dần dần việc chia sẻ giúp anh kết nối với những người cùng sở thích. Từ đó, việc đầu tư cho nội dung cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Không đặt nặng việc xây dựng hình ảnh ngay từ đầu, Bình chọn cách thể hiện bản thân qua âm nhạc và cảm xúc. Theo thời gian, việc giữ một “bản sắc riêng” trở thành điều quan trọng, để giữa rất nhiều nội dung trên mạng, người xem vẫn có thể nhận ra dấu ấn của mình.

Ở một góc nhìn khác, Lê Văn Sơn, một thợ cắt tóc nam chuyên nghiệp với hơn 9 năm theo nghề, đến với việc làm nội dung từ những nhu cầu rất thực tế. Ban đầu, đó chỉ là cách làm của Sơn là để khách hàng hiểu hơn về nghề làm tóc, nhưng khi nhận được sự ủng hộ từ khách hàng và cộng đồng, việc đăng tải của anh dần có định hướng rõ ràng hơn. Sơn chia sẻ: "Những video ghi lại quá trình cắt tóc, thay đổi diện mạo hay những câu chuyện xoay quanh nghề không chỉ giúp Sơn thu hút khách hàng mà còn thể hiện rõ niềm đam mê với công việc. Từ những điều giản dị, mạng xã hội dần trở thành một “hồ sơ năng lực” sống động, nơi tay nghề và cá tính được thể hiện trực quan".

Cơ hội và áp lực

Việc duy trì hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội mang lại nhiều cơ hội rõ rệt. Với những người làm nghệ thuật như Thái Bình, các video ngắn giúp anh tăng khả năng tiếp cận và mở rộng cơ hội biểu diễn. Hay với Nguyên, đó là cách để kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Còn với Sơn, hiệu quả thể hiện rõ qua lượng khách hàng ngày càng tăng và sự tin tưởng của người xem.

Không chỉ dừng lại ở công việc, việc làm nội dung còn khiến nhiều bạn trẻ ý thức hơn về cách sống và định hướng phát triển bản thân. Khi mỗi sản phẩm đăng tải đều phần nào phản ánh con người mình, việc chỉn chu và đầu tư cũng trở thành một thói quen.

Tuy nhiên, phía sau những video ngắn là không ít áp lực. Việc duy trì nội dung đều đặn trong khi vẫn đảm bảo công việc chính khiến quỹ thời gian trở nên hạn hẹp. Làm nội dung giờ đây không chỉ là đăng tải, công việc này còn đòi hỏi sáng tạo liên tục, sự đầu tư về hình ảnh, âm thanh và cả nhịp độ xuất hiện.

Không ít người trẻ cũng đối mặt với những giai đoạn “bí” ý tưởng hoặc chưa hài lòng với sản phẩm của mình. Việc liên tục cập nhật, làm mới trở thành yêu cầu gần như bắt buộc nếu muốn duy trì sự chú ý của người xem.

Bên cạnh đó là ranh giới giữa “con người thật” và “hình ảnh trên mạng”. Mạng xã hội thường là phiên bản đã được chọn lọc, nhưng nếu quá xa rời thực tế, hình ảnh đó khó có thể duy trì lâu dài. Vì vậy, sự chân thật vẫn là yếu tố được nhiều người trẻ lựa chọn để giữ lại sự tin tưởng từ người xem.

Trong nhịp sống ngày càng gắn với môi trường số, mạng xã hội đang trở thành một “sân khấu” quen thuộc, nơi người trẻ vừa thể hiện bản thân, vừa tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhưng sau tất cả, điều khiến người khác nhớ đến chính là giá trị thật và sự nhất quán trong cách mỗi người xây dựng hình ảnh của mình. Khi không còn chạy theo xu hướng một cách vội vã, người trẻ mới có thể đi xa hơn trên chính sân chơi mà mình lựa chọn.