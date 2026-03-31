  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/04/2026 08:39

Lá chắn cho trẻ trên môi trường số

HNN - Những ngày gần đây, đề xuất hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại một số quốc gia, cùng với các cuộc thảo luận chính sách trong nước, đã khiến câu chuyện có nên cấm trẻ dùng mạng xã hội trở thành chủ đề nóng. Tuy nhiên, khi mạng xã hội đã len sâu vào đời sống, câu hỏi dường như không còn nằm ở việc có cấm hay không, mà là làm thế nào để trẻ bước vào môi trường số một cách an toàn.

 Sự đồng hành của gia đình vẫn là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ trẻ em

Nhiều ảnh hưởng từ mạng xã hội

Theo UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), 82% trẻ từ 12 - 13 tuổi và 93% trẻ từ 14 - 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng internet. Điều đó cho thấy mạng xã hội không còn là “lựa chọn thêm”, mà gần như đã trở thành một phần mặc định trong đời sống của trẻ. Tuy nhiên, đi cùng sự phổ cập ấy là khoảng trống về kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ. Hơn 77% trẻ truy cập Internet hàng ngày, nhưng khoảng 40% cảm thấy không an toàn khi trực tuyến; hơn 70% từng gặp trải nghiệm tiêu cực.

Không ít em bị bắt nạt, lừa đảo, dụ dỗ hoặc bị cuốn vào những nội dung độc hại. Ở mức độ sâu hơn, mạng xã hội còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và cả cảm xúc của trẻ. Nỗi lo của phụ huynh vì thế là có thật và hoàn toàn dễ hiểu.

Chị Lê Thị Mai ở phường Thuận Hóa cho biết, nhiều lần chị bất lực khi tìm cách quản con dùng điện thoại. Có giai đoạn, gia đình quy định con buổi tối phải để điện thoại ngoài phòng ngủ. Con chị phản ứng, rồi có lúc lén đem vào phòng, có lúc mượn thiết bị của bạn để vào mạng. “Cấm thì con khó chịu, mà không cấm thì mình lại thấp thỏm”, chị Mai nói.

Theo chị, điều khó nhất không phải là quản con dùng hay không dùng điện thoại, mà là làm sao để con đủ nhận thức tự bảo vệ mình. Có khi nó ngồi yên đó, tưởng học bài, nhưng thực ra đang xem điện thoại.

Nguyễn Minh Kh. học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thừa nhận em gần như phụ thuộc điện thoại, nhất là vào thời điểm ôn thi. Ban đầu em chỉ xem vài phút cho đỡ căng thẳng, nhưng rồi cứ lướt hết video này đến video khác. Có hôm em định nghỉ sớm để học bài, nhưng cuối cùng lại cầm điện thoại đến khuya. Theo em, mạng xã hội vừa là nơi giải trí, vừa là “cái bẫy” khiến em khó kiểm soát thời gian. Biết là ảnh hưởng, nhưng không dứt ra được.

Khi nhu cầu kết nối đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, việc cấm đoán tuyệt đối có thể khiến trẻ tìm cách “lách”, dùng tài khoản người lớn hoặc chuyển sang những nền tảng ít được kiểm soát hơn. Khi đó, rủi ro còn khó phát hiện hơn. Nói cách khác, lệnh cấm có thể tạo ra rào chắn, nhưng không thể thay thế kỹ năng và sự hiểu biết.

Cách tiếp cận bền vững

Không chỉ trông chờ vào các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số, nhiều phụ huynh chủ động thay đổi cách tiếp cận để đồng hành cùng con. Chị Trần Thị Hương (38 tuổi) ở phường An Cựu, chọn cách ngồi cạnh con gái đang sử dụng điện thoại. “Ban đầu tôi cũng định cấm. Nhưng càng cấm con càng tò mò. Giờ hai mẹ con thống nhất với nhau: Mỗi ngày chỉ dùng một khoảng thời gian nhất định”, chị Hương nói. Không chỉ giới hạn thời gian, chị còn cùng con xem lại nội dung đã tiếp cận, hướng dẫn cách nhận diện thông tin xấu, nhắc con không chia sẻ thông tin cá nhân và tránh kết bạn với người lạ. Quan trọng là con hiểu mình đang được bảo vệ, chứ không phải bị kiểm soát.

Theo UNICEF, khoảng 1/3 thanh, thiếu niên từng là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến, và 1/5 phải nghỉ học vì hệ lụy này. Khác với bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng không có điểm dừng, có thể lặp lại liên tục và lan rộng nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, việc để trẻ tự xoay xở trong môi trường số là một rủi ro lớn.

Một chiếc điện thoại có thể mở ra cánh cửa tri thức, nhưng cũng có thể kéo theo những nguy cơ nếu thiếu định hướng. Và giữa thế giới số rộng lớn ấy, sự hiện diện của cha mẹ, đủ gần để hiểu, đủ tin để con chia sẻ, vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất.

Bài, ảnh: KHÁNH CHU
 Từ khóa:
lá chắntrẻ emmôi trường số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị “lá chắn” sức khỏe sinh sản cho học sinh

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, học sinh đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên, đang tiếp cận ngày càng sớm các nội dung liên quan đến tình yêu, giới tính và tình dục trên môi trường mạng. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, không chính xác khiến nhiều em rơi vào tình trạng “biết nửa vời”, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm sinh lý. Truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) trong trường học đang được ngành y tế triển khai và phát huy hiệu quả.

Lan tỏa giá trị gia đình qua chương trình “Hạnh phúc cho em”

Sáng 20/3, tại Trường THCS Phú An, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình truyền thông “Hạnh phúc cho em”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh cùng 50 cặp cha mẹ - học sinh.

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top