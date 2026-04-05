Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng tấn công Iran

ClockThứ Tư, 08/04/2026 09:47
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đồng ý "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần".

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Lý do của việc làm này là chúng ta đã đạt được và vượt mọi mục tiêu quân sự đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính quyết định liên quan hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông".

Tổng thống Trump cũng tiết lộ đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để đàm phán.

Trước đó, Pakistan đã đề nghị Mỹ lùi thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ngoại giao.

Theo nguồn tin khu vực, các cuộc thảo luận được cho là do Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir trực tiếp điều phối.

Trước đó, cũng trong ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch đang gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, ngay cả ở những quốc gia không tham gia xung đột.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tái khẳng định cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối ngoại giữa Moskva và Abu Dhabi nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Trung Đông, dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng đầy đủ lợi ích hợp pháp của các quốc gia trong khu vực.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước nhiều thử thách do cách tiếp cận khác nhau giữa các thành viên trong xử lý một số “điểm nóng” quốc tế. Tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ rời đi càng bộc lộ rõ tình trạng rạn nứt nội bộ NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đang được tiến hành "ngay lúc này", đồng thời nói thêm rằng Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

