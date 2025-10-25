Sẽ khơi thông kênh đào Nam sông Hương

Trên địa bàn phường An Cựu có 2 tuyến chính kênh đào Nam sông Hương

Trước thực trạng đó, chính quyền phường An Cựu đã chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để tìm giải pháp nạo vét, mở rộng kênh đào Nam sông Hương, nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn và cải thiện môi trường sống cho người dân.

“Trận mưa lớn trong cơn bão số 10 vừa qua khiến nước dâng ngập nhiều tuyến kiệt. Người dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Nhiều đoạn trũng, chỉ cần sơ sẩy là có thể xảy ra tai nạn thương tâm. Chúng tôi mong chính quyền sớm đầu tư nạo vét, mở rộng kênh, để dân không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa lũ”, ông Ngô Lạng, người dân sống dọc kênh đào Nam sông Hương chia sẻ.

Theo khảo sát, kênh đào Nam sông Hương có nhiều tuyến nhánh, trong đó một số đoạn đã bị vùi lấp, bồi đắp phù sa, cây cỏ mọc dày đặc; rác thải tích tụ gây cản trở dòng chảy, khiến việc thoát nước vào mùa mưa gặp nhiều khó khăn. Hiện, kênh vừa phục vụ thoát nước dân sinh, vừa đóng vai trò tiêu thoát lũ cho khu vực rộng hàng trăm ha.

Ông Nguyễn Duy, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu thông tin: “Kênh đào Nam sông Hương một số đoạn đã được đầu tư kè bê tông kiên cố, như tuyến hạ nguồn tại kiệt 2 đường Dương Thiệu Tước hay đoạn từ kiệt 10 đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường An Dương Vương. Tuy nhiên, ở những vị trí cuối kênh vẫn còn “nút cổ chai”, bị thắt hẹp chỉ còn khoảng 1,2m, khiến khả năng thoát nước bị hạn chế. Không chỉ hạ tầng xuống cấp, tình trạng bồi lấp, sạt lở và ô nhiễm cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống quanh khu vực”.

Trước thực tế từ kênh đào Nam sông Hương, mới đây, UBND phường An Cựu đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng để thống nhất phương án xử lý trước mắt và lâu dài. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết: Phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành nạo vét các đoạn kênh bị bồi lấp, đảm bảo dòng chảy tự nhiên khi có mưa lớn; đồng thời, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế sớm đầu tư xây dựng kè bê tông kiên cố tại các đoạn còn lại, đặc biệt là đoạn hạ nguồn tại kiệt 2 đường Dương Thiệu Tước. Về lâu dài, phường kiến nghị thành phố triển khai hệ thống thoát nước đồng bộ theo quy hoạch, ưu tiên xây dựng hồ sinh thái và kênh dẫn nước ở phần hạ lưu, kết hợp xử lý nước thải sinh hoạt để hạn chế ô nhiễm nguồn nước mặt. Hiện nay, khu vực vẫn chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước sinh hoạt và nước mưa chảy chung vào kênh, gây ô nhiễm và mất an toàn môi trường.

Từ đề xuất, kiến nghị của chính quyền phường An Cựu và từ thực tế khảo sát, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất quan điểm chung, trước mắt, tập trung nạo vét để thông dòng chảy kênh đào Nam sông Hương; tiếp theo sẽ tập trung từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện.