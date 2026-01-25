Bảo đảm mục tiêu kinh tế vĩ mô, tăng cường tiết kiệm chi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu các chỉ tiêu điều hành kinh tế vĩ mô. Cụ thể, đối với ngân sách nhà nước năm 2026 phấn đấu tăng trưởng 10%; tổ chức ngay điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán của Quốc hội nhưng đồng thời phải dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển lên 35,5%; bảo đảm chi đúng, chi đủ kịp thời tất cả những nhu cầu phát sinh và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thúc đẩy tăng mức đầu tư toàn xã hội, kiểm soát lạm phát, đặc biệt kiểm soát CPI trong tình hình mới.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết thực hiện tốt chính sách thu và nghiên cứu lộ trình phù hợp để triển khai các loại thuế liên quan tài sản, mức thải carbon; đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, quy trình thu thuế. Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí áp dụng cho năm 2026 để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhanh các giải pháp để xác định kịch bản tăng trưởng, dự toán thu chi ngân sách nhà nước giao, đặc biệt các địa phương được giao cơ chế đặc thù tập trung khai thác nguồn lực mới để tăng nguồn lực cho ngân sách địa phương nhưng đồng thời giữ vai trò chỉ đạo của ngân sách trung ương.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ chi cấp thiết, đột xuất và đầu tư phát triển. Đẩy mạnh phân bổ và giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia vào năm 2026 bảo đảm không dàn trải, manh mún, ưu tiên bố trí dự án trọng điểm; đồng thời thực hiện song song điều chỉnh vốn đầu tư công của các dự án ngay từ đầu năm bảo đảm giải ngân tốt, tăng chi đầu tư phát triển các dự án trọng điểm, quan trọng.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành bày tỏ nỗ lực cùng Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Triển khai Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ các Bộ đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, trong đó đưa ra mục tiêu phấn đấu cao hơn so với chỉ tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; phân công, phân nhiệm cho từng lãnh đạo đơn vị với những chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể...

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu luôn luôn phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đẩy mạnh động lực tăng trưởng mới với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro”; cho rằng, năm 2026 tình hình còn khó khăn, dự báo chung thế giới có nhiều biến động, do đó cần rất thận trọng. Ở trong nước giữ ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ độc lập, chủ quyền, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”… Bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong tầm được giao.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026; chính sách tài khóa phải mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh đầu tư công, thuế, phí, lệ phí phù hợp cho phát triển, tập trung vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế nhanh, bền vững, tập trung vào các giải pháp để tăng thu, triệt để tiết kiệm chi, theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phải làm ngay: tiết kiệm 10% chi thường xuyên; khi giao ngân sách phải tiết kiệm ngay; các địa phương tự cân đối được ngân sách thì cũng tiết kiệm 10% để dành cho quỹ lương và các hoạt động khác. Tiết kiệm 5% đầu tư phát triển để thực hiện dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; bên cạnh đó, phân bổ ngay tăng thu, tổng số tăng thu từ năm 2025 là trên dưới 500 nghìn tỷ đồng đề nghị tập trung chi cho an ninh quốc phòng, chi cho đầu tư phát triển và chi cho an sinh xã hội”.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát lãi suất, dùng công cụ của ngân hàng kiểm soát. Tỷ giá, lãi suất phải ổn định góp phần tăng dự trữ quốc gia, phù hợp với nhu cầu phát triển, đặc biệt lãi suất ưu tiên cho các lĩnh vực như: động lực tăng trưởng, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, khoảng 15%, tùy diễn biến tình hình điều chỉnh.

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung đi vào lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát được rủi ro. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; kết hợp hài hòa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; tiếp tục sửa các thủ tục hành chính liên quan đến vốn vay ODA.

Thủ tướng đề nghị phát triển thị trường vàng, nâng hạng thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường giao dịch về đất đai, nhà ở… Tất cả phải số hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu cho tất cả các ngành, lĩnh vực, trên cơ sở đó phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, công khai, minh bạch, dựa trên chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng chậm nhất là ngày 9/2/2026, đồng thời kiện toàn Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế để tăng thị trường vốn.

Thủ tướng lưu ý việc rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất; nhấn mạnh Chính phủ tin tưởng các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng ngay trong quý 1/2026, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

https://nhandan.vn/bao-dam-muc-tieu-kinh-te-vi-mo-tang-cuong-tiet-kiem-chi-post939121.html