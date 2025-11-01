Báo cáo Bộ Xây dựng ban bố tình huống khẩn cấp sự cố ở cầu Cạn

Trụ T1 của cầu Cạn bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm. Ảnh: Văn Thanh

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 12 và đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến 2/11, cầu Cạn tại Km396+050 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã A Lưới 4, thành phố Huế đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Qua kiểm tra hiện trường, trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm theo phương ngang và 80cm theo phương đứng, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp đến trụ cầu. Lượng mưa ghi nhận tại khu vực có nơi lên tới 1.739mm/ngày, cao nhất lịch sử Việt Nam.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Việc công bố sẽ là cơ sở pháp lý để Cục ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, cho phép Khu Quản lý đường bộ II triển khai ngay các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông và phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên tuyến.

Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công đường tạm phía phải tuyến, đồng thời duy trì rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khu vực cầu hư hỏng. Công tác thông tuyến đang được triển khai đồng bộ với các điểm sạt lở khác trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.