Nỗ lực thông đường vùng sạt lở

Khắc phục sạt lở tại Km 372+900 đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 4

Chạy đua với mưa trên tuyến đường heo hút vùng núi

Cơn mưa lớn chiều muộn vùng miền núi như làm tuyến đường Hồ Chí Minh qua các vùng A Roàng, Lâm Đớt, Đông Sơn (này là xã A Lưới 4) trở nên heo hút hơn như chính cái tên từng vùng đất này. Nhận được tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, sẽ có mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới, đội quân gồm những công nhân “gạt đá vá đường” của Hạt Quản lý đường bộ A Roàng (Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế) như hối hả hơn giữa cơn mưa chiều.

Tận dụng “quãng nghỉ” cơn mưa giữa những tán rừng bên đường mòn, các công nhân chuẩn bị cuốc xẻng khơi thông từng mương nước chảy, gạt đất đá tràn ra mặt đường, phát quang cây cối gãy đổ bên đường tạo thông thoáng tầm nhìn cho phương tiện. Phía đầu tuyến, nơi đất đá sạt lở tại Km 366+ 150 đường Hồ Chí Minh tại dốc A5 (thôn A Chi, xã A Lưới 4), tiếng máy múc gầm rú vang một góc rừng đang hốt dọn, đẩy hàng nghìn m3 đất ra khỏi mặt đường. Ước tính ở đây có hàng nghìn m3 đất đá đang được cào bóc, san gạt trong mấy ngày qua mới lộ ra được tuyến đường mòn.

Có mặt tại hiện trường, anh Hoàng Lê Anh Dũng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ A Roàng nói qua tiếng mưa lớn: “Tranh thủ hôm nay (1/11) nữa thôi, mai bắt đầu trọng điểm mưa rồi, nhất thiết phải thông tuyến một làn đường cho xe đi. Nếu cho anh em làm giữa trời mưa lớn, phía trên quả đồi như một “túi bùn” đã ngấm nước treo lơ lửng trên đầu thì mình cũng không yên lòng vì rất nguy hiểm”. Mấy chục năm làm ở đơn vị quản lý đường bộ A Roàng, anh Dũng đã nắm con đường Hồ Chí Minh qua vùng A Lưới như lòng bàn tay. Có những lúc, mưa lớn sạt lở chia cắt nhiều ngày, thông tin liên lạc chập chờn, anh Dũng cùng anh em trong đội phải cuốc bộ hàng chục km dọc đường mòn để nắm từng điểm sạt lở, khối lượng, vị trí nhằm báo về cho công ty lên phương án khắc phục.

Công nhân Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế hốt dọn đất đá tràn ra mặt đường

Câu chuyện tai nạn nghề nghiệp của những công nhân khắc phục đường sau mưa lũ tại vùng Đông Giang (Quảng Nam cũ) chỉ mới sáng nay vẫn liên tục dội về nhưng vẫn không làm nản chí đội quân “gạt đá vá đường” ở A Roàng. Cũng trên tuyến đường này, một máy xúc đang hốt dọn sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh qua vùng Đông Giang suýt bị đất đá sạt lở trên triền đồi xuống chôn vùi, rất may không có thiệt hại về người. Nhận được tin, ông Lê Anh Dũng liền quán triệt anh em cần nắm chắc, đánh giá cụ thể tình hình từng vị trí để có phương án khắc phục phù hợp nhằm sớm thông tuyến các đoạn đường, vừa đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia làm việc.

Khắc phục hàng chục điểm sạt lở

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết, công ty quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục giao thông, tái thiết lại hạ tầng tại hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các đường liên xã, thôn qua địa bàn xã A Lưới 4. Tuy nhiên, mưa lớn không ngớt làm cho công tác khắc phục khó khăn, kéo dài và cũng nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong những ngày mưa, lũ vừa qua trên địa bàn xã có đến 20 điểm sạt lở đất, xảy ra các tuyến đường Hồ Chí Minh và đường liên xã, dân sinh. Trong đó, có 10 điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh với điểm lớn nhất gây ách tắc giao thông tại km 366+150 dốc A5 thôn A Chi và 1 điểm tại thôn Aka, xã A Roàng (cũ) với tổng khối lượng gần 6.000m3 đất đá sạt từ trên đồi xuống tràn ra mặt đường. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng Công an xã đã chốt chặn giao thông, cảnh báo cho người dân và phương tiện qua lại. Hiện nay lực lượng Hạt Quản lý đường bộ A Roàng đã phối hợp với các lực lượng xã A Lưới 4 bố trí phương tiện, nhân lực san gạt, bốc dỡ đất và thông tuyến một vệt trở lại.

Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế, thời điểm hiện tại, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã vùng A Lưới đang có mưa rất to, theo dự báo từ cơ quan khí tượng còn một đợt mưa lớn ở khu vực Huế, các vị trí sụt trượt vẫn đang tiếp tục sụt xuống nguy cơ mất an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tuyến đường này là đường độc đạo nên chưa thể bố trí người tiếp cận được vào sâu phía trong để khảo sát, thống kê về thiệt hại.

Ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã phân nhóm và bố trí nhân công, hệ thống rào chắn an toàn giao thông tại các vị trí thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt taluy dương tắc đường. Huy động lực lượng gồm 100 nhân công cùng các phương tiện, máy móc tập kết tại các điểm trọng yếu để sẵn sàng tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt tại các vị trí trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) tại Km346+700, Km355+800, Km366+150, Km385+00 đến nay đã và đang khắc phục. Tuy nhiên, do mưa vẫn rất lớn, nước ngập sâu, một số điểm sạt lở liên tục phát sinh, nên hiện chưa thể triển khai thông tuyến và dọn dẹp đất đá đảm bảo giao thông tạm thời.

Đường Hồ Chí Minh qua vùng A Lưới đang có mưa lớn, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn rất cao

Ông Nguyễn Văn Nỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, tất cả các vị trí trọng yếu bị ngập lụt và sạt lở taluy dương gây tắc đường, công ty đã bố trí người trực đảm bảo giao thông, phân luồng và hệ thống rào chắn cảnh báo. Tuy nhiên còn một số khó khăn do mưa lớn kéo dài, nước ngập sâu tại nhiều vị trí, gây chia cắt giao thông, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận hiện trường. Nhiều điểm sạt lở taluy dương, khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường lớn, che phủ toàn bộ mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông trên một số đoạn tuyến, chủ yếu trên đường Hồ Chí Minh, ước tính hơn 50 vị trí với khối lượng hơn 150.000 m3.

Địa hình khu vực bị chia cắt, nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp, mất an toàn cho người và thiết bị. Lưu lượng nước lớn, dòng chảy mạnh gây xói lở, cuốn trôi đất đá gây sạt lở ta luy dương tại nhiều điểm, cản trở công tác gia cố, khắc phục tạm thời. Thời tiết xấu ảnh hưởng đến tầm nhìn, điều kiện vận hành máy móc, dẫn đến nguy cơ mất an toàn lao động. Một số khu vực mất điện, mất liên lạc cục bộ, gây gián đoạn chỉ huy hiện trường. Do vậy, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế hạn chế lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn mưa lớn như hiện nay.

Dự báo từ tối 31/10 đến tối 2/11, tại thành phố Huế có mưa to trở lại tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Với dự báo tiếp tục có mưa to vùng miền núi, nguy cơ tiếp tục trượt lở đất đá rất cao tại các tuyến giao thông khi đất đã bão hòa nước. Các địa phương đang có phương án di dân khỏi các vị trí sạt lở trọng điểm nhằm đảm bảo an toàn

