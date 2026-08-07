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ClockThứ Bảy, 08/08/2026 08:47

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng

Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản.

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Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng; và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản. 

Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân. Để tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Quốc hội xem xét các giải pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu năm đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

Giải pháp trên nhằm góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp để trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8 năm 2026) theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, nâng mức doanh thu lựa chọn áp dụng phương pháp thuế đơn giản (thuế suất x doanh thu) đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm. Đồng thời, nâng mức doanh thu năm để lựa chọn áp dụng phương pháp thuế suất (x) doanh thu của doanh nghiệp bằng với mức điều chỉnh của hộ, cá nhân kinh doanh là 10 tỷ đồng/năm.

Giải pháp trên nhằm giải quyết khó khăn của hộ, cá nhân kinh doanh, giảm thời gian, chi phí và giải tỏa tâm lý về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời đảm bảo chính sách được đồng bộ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Các giải pháp này sẽ được sửa đổi, bổ sung vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2026)./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
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