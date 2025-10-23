Ba nữ doanh nhân Huế đạt danh hiệu “Bông hồng Vàng” năm 2025

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Nữ thành phố tại lễ tuyên dương

Ba đại diện của Huế gồm: Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Nữ thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Thêu may Đoan Trang; bà Hồ Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Mè xửng Thiên Hương; và bà Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty TNHH Tinh dầu Kim Vui.

Đây là các nữ doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân Nữ thành phố nói riêng và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố nói chung; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Chương trình trao danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng năm 2025” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Danh hiệu “Bông hồng Vàng” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững đất nước.

Từ năm 2005 đến nay, chương trình “Bông hồng Vàng” đã trải qua 10 kỳ tổ chức, góp phần tôn vinh hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy trách nhiệm xã hội.