48 giờ để giữ và tăng tốc nhịp phát triển

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu. Ảnh: Lê Thọ

Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách nhà nước năm 2026, diễn ra chiều 17/6/2026, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã có một chỉ đạo rất đáng chú ý liên quan đến việc xử lý vướng mắc cho DN, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu triển khai cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc”, hoàn thành trong tháng 6/2026. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương phải bố trí đầu mối tiếp nhận, xử lý kiến nghị của DN, nhà đầu tư và có phản hồi hoặc đề xuất phương án xử lý trong thời hạn tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chuyển vòng hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh nửa đầu năm 2026, dù kinh tế của Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GRDP ước tăng hơn 9%, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, Huế vẫn phải đạt mức tăng trưởng trên 10,5% trong nửa cuối năm.

Mục tiêu này hiện đang gặp không ít thách thức do địa phương đang có nhiều điểm nghẽn như giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng hay tiến độ một số dự án trọng điểm vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

Cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc” không chỉ đơn thuần là một quy định về thời gian xử lý công việc, mà phải được hiểu, nhìn nhận theo hướng là cách tiếp cận mới trong điều hành phát triển kinh tế của lãnh đạo địa phương; là yêu cầu về trách nhiệm, tính chủ động và khả năng đồng hành của bộ máy hành chính đối với DN.

Lâu nay, khi nói đến môi trường đầu tư, chúng ta hay nghĩ đến cơ chế, chính sách hay các gói ưu đãi của địa phương. Những yếu tố đó rất quan trọng, nhưng đối với nhiều DN, điều quan trọng không kém là sự phản hồi kịp thời từ cơ quan quản lý đối với những vướng mắc.

Thực tế cho thấy, có không ít dự án bị chậm tiến độ không phải vì thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư hay thiếu cơ hội thị trường, mà vì hồ sơ phải đi qua quá nhiều khâu, quá nhiều đơn vị nhưng vẫn không có câu trả lời cuối cùng.

Trong khi đó, với hoạt động đầu tư, thời gian cũng là chi phí, tiền bạc. Mỗi ngày chậm trễ đều kéo theo chi phí tài chính, cơ hội và làm giảm hiệu quả của dự án và DN. Một thủ tục kéo dài thêm vài tuần có thể khiến DN bỏ lỡ cơ hội kinh doanh hoặc phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch sản xuất.

Bởi vậy, việc triển khai cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc” đối với các kiến nghị của DN và nhà đầu tư, đặc biệt là yêu cầu không bàn chung chung, không đùn đẩy trách nhiệm và không để hồ sơ chạy vòng quanh giữa các cơ quan... của Chủ tịch UBND thành phố Huế là điều mà cộng đồng DN mong đợi từ lâu.

Tín hiệu tích cực nữa là ngoài cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc”, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn còn yêu cầu triển khai mô hình “Tổ công tác vệ tinh”; trong đó, lãnh đạo các sở, ngành phải trực tiếp xuống hiện trường, làm việc với DN, chủ đầu tư và địa phương để tháo gỡ khó khăn. Đây chính là một ví dụ sinh động về việc chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Thay vì chờ DN tìm đến cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước chủ động tiếp cận DN để giải quyết vấn đề.

Nếu cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc” và mô hình “Tổ công tác vệ tinh” được thực hiện thực chất, không hình thức sẽ không chỉ là giải pháp để Huế giữ và tăng tốc nhịp phát triển, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Quan trọng hơn, điều đó có thể góp phần hình thành một nền hành chính phục vụ, nơi mọi khó khăn của DN đều được lắng nghe, phản hồi và giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất.