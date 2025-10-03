Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh

Học sinh tham gia trả lời những câu hỏi về kiến thức pháp luật

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Tại Trường THPT Hương Trà, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Khu vực 3 - Huế tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 850 học sinh và giáo viên nhà trường. Tại đây, kiểm sát viên trực tiếp tuyên truyền về phòng, chống ma túy và phòng tránh xâm hại tình dục. Thông qua hình thức trình chiếu, dẫn chứng từ các vụ án điển hình, kết hợp trao đổi, hỏi - đáp trực tiếp, buổi tuyên truyền đã giúp học sinh nhận diện rõ những thủ đoạn mới của tội phạm. Nhất là các loại ma túy được “ngụy trang” dưới dạng thực phẩm, đồ uống hay thuốc lá điện tử. Học sinh cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng để kịp thời phát hiện, lên tiếng, tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Em Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh lớp 11 chia sẻ: Buổi tuyên truyền không chỉ tập trung vào những chuyên đề thời sự về ma túy, bạo lực học đường mà còn mở rộng ra nhiều nội dung gắn bó trực tiếp với đời sống học sinh. Qua đó, giúp chúng em hiểu rõ hơn về pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng môi trường học đường không tệ nạn, không bạo lực.

Ông Lê Quang Hòa, Viện trưởng Viện KSND khu vực 3 - Huế chia sẻ: Trong bối cảnh tội phạm ma túy và xâm hại trẻ em ngày càng phức tạp, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh là rất cần thiết. Viện KSND khu vực 3 - Huế đã chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ trong học đường.

Xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm

Điểm nổi bật trong các hoạt động tuyên truyền của cơ quan chức năng chính là tính thực tiễn, tính trực diện và sự tương tác cao. Báo cáo viên sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh trực quan và bằng những câu chuyện pháp đình có thật; đồng thời hướng dẫn cho các em kỹ năng thực hành về phòng cháy, cứu đuối... và tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ vi phạm pháp luật.

Thầy Hoàng Đức Diễn, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng chia sẻ: Đội ngũ báo cáo viên đến từ các cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án đã cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học sinh tự bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ như bạo lực, xâm hại, ma túy và các vấn đề trên môi trường mạng. Từ đó, xây dựng thói quen tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm, giúp ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường học đường.

Thực tế cho thấy, một số học sinh chưa được trang bị kỹ năng sống và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng hay giả danh công an. Vì vậy, việc xây dựng ý thức pháp luật cho học sinh là quá trình lâu dài, cần sự đồng hành từ nhiều phía.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các cơ quan chức năng đã và đang phối hợp với các trường học trang bị kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ, giúp họ trở thành những công dân có ý thức và tuân thủ pháp luật. Việc tôn trọng và chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là nền tảng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi mỗi công dân đều có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.