Lan tỏa thông điệp “Nói không với bạo lực học đường”

Hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức phòng chống bạo lực học đường bằng những hình thức sáng tạo, sinh động, qua đó giúp các em thể hiện thông điệp nhân văn bằng ngôn ngữ hình ảnh và lời nói.

Theo Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An, cuộc thi thu hút toàn bộ học sinh khối 8 của trường tham gia. Mỗi lớp thực hiện một sản phẩm poster mang thông điệp “Nói không với bạo lực học đường” và cử hai học sinh đại diện (một nam, một nữ) tham gia phần thi thuyết trình - hùng biện vào sáng 18/10/2025. Các khối 6, 7, 8 được khuyến khích đến tham quan triển lãm, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa tinh thần tôn trọng, yêu thương trong nhà trường.

Bà Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Nhà trường mong muốn thông qua hoạt động này, học sinh được bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình trước vấn đề bạo lực học đường - một chủ đề rất cần được quan tâm. Mỗi poster, mỗi bài thuyết trình đều là một lời nhắn nhủ về lòng nhân ái, sự bao dung và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.”

Bà Trương Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm CLB Sách và Văn hóa Huế bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng khi học sinh được tự do sáng tạo và bày tỏ quan điểm, các em sẽ trở thành những người lan tỏa thông điệp tích cực nhất trong cộng đồng học đường.”

Các tác phẩm dự thi được trưng bày theo từng lớp, có phần giới thiệu ý tưởng ngắn gọn và triển lãm tại Không gian Sách và Văn hóa Huế sau một thời gian được trưng bày, triển lãm tại chính trường Chu Văn An.

Lễ tổng kết và trao thưởng dự kiến tổ chức vào sáng 20/10/2025, trong tiết chào cờ đầu tuần.