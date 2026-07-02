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ClockThứ Bảy, 04/07/2026 06:08

Ưu tiên quỹ đất dôi dư cho giáo dục

HNN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở và quỹ đất công tại thành phố đang được ưu tiên dành cho giáo dục, giúp các trường học mở rộng không gian, từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất và hướng tới xây dựng mạng lưới trường lớp đồng bộ, bền vững hơn.

Tăng tốc xử lý nhà đất dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy

 Trụ sở UBND phường An Cựu cũ vừa được chuyển giao cho Trường Tiểu học An Cựu

Mở rộng không gian trường học

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học An Cựu luôn trong tình trạng thiếu không gian học tập và vui chơi. Dù đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhà trường vẫn gặp khó khăn khi quỹ đất hạn hẹp, chưa có đủ sân chơi, phòng học chức năng và các phòng làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành. Niềm vui đến với thầy và trò nhà trường khi UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công để chuyển đổi công năng một số cơ sở nhà, đất sang thiết chế phục vụ giáo dục.

Theo đó, trụ sở UBND phường An Cựu cũ với diện tích hơn 1.100m² được giao cho Trường Tiểu học An Cựu quản lý, sử dụng từ tháng 5/2026. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn về quỹ đất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Kim Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Cựu cho biết, sau khi tiếp nhận, nhà trường sẽ xây dựng phương án cải tạo cơ sở vật chất phù hợp với môi trường học đường, trong đó ưu tiên chỉnh trang cổng, tường rào và bổ sung các hạng mục phục vụ dạy học.

“Chúng tôi rất vui khi địa phương ưu tiên bố trí trụ sở UBND phường An Cựu cũ để mở rộng không gian cho nhà trường. Đây là sự quan tâm thiết thực, góp phần tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là sân chơi, phòng học chức năng mà trường gặp phải trong nhiều năm qua. Sau khi trụ sở được đầu tư, cải tạo đồng bộ, nhà trường sẽ có thêm không gian học tập, sinh hoạt, trải nghiệm cho học sinh”, bà Ánh phấn khởi.

Không chỉ Trường Tiểu học An Cựu, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cũng vừa được tiếp nhận cơ sở nhà, đất của Liên đoàn Lao động thành phố Huế cũ để mở rộng không gian phục vụ dạy học. Cơ sở mới sẽ được tận dụng để bổ sung các phòng chức năng còn thiếu, đồng thời tạo thêm không gian cho các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Bà Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho hay, nhà trường dự kiến ưu tiên bố trí khu vực trải nghiệm sáng tạo, không gian trưng bày sản phẩm STEM và các hoạt động giáo dục gắn với định hướng phát triển năng lực học sinh. Đây là điều nhà trường mong muốn thực hiện từ nhiều năm nay nhưng gặp khó khăn do hạn chế về mặt bằng.

Dự kiến, cơ sở của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên đường Đống Đa cũng sẽ được chuyển giao cho Trường THCS Nguyễn Chí Diểu quản lý, sử dụng. Đồng thời, việc chuyển Trường THPT Cao Thắng đến địa điểm mới cũng sẽ tạo thêm quỹ đất để đầu tư xây dựng trường thành một cơ sở giáo dục đồng bộ, hiện đại. Đây được xem là bước đi nhằm hướng tới xây dựng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đạt chuẩn quốc gia với đầy đủ thiết chế phục vụ dạy học, phù hợp với sự phát triển của giáo dục thành phố.

Tận dụng tài sản công để đầu tư cho tương lai

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngành đã chủ động rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn, đồng thời lập danh mục các trụ sở, nhà đất dôi dư đề xuất tiếp nhận, gửi Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. Quan điểm của ngành là ưu tiên tận dụng tối đa cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để đầu tư trở lại cho giáo dục, nhất là những trường còn thiếu diện tích hoặc chưa đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Từ chủ trương này, nhiều cơ sở giáo dục đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển sau nhiều năm gặp khó khăn về mặt bằng. Trường Mầm non Xuân Phú nằm trong danh sách đề xuất tiếp nhận quỹ đất từ trụ sở UBND phường Xuân Phú cũ. Trong khi đó, Trường THCS Đặng Huy Trứ được bổ sung diện tích từ khu đất của trạm y tế cũ nhằm hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Cơ sở Trường Trung cấp Nghề Huế trên đường Vạn Xuân cũng được đề xuất chuyển giao để xây dựng địa điểm mới cho Trường THPT Đặng Trần Côn.

Không chỉ tập trung mở rộng diện tích cho từng trường học, ngành giáo dục thành phố còn tính toán khai thác hiệu quả quỹ đất dôi dư để hình thành những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và các thiết chế phục vụ dạy học. Tại những địa phương có quỹ đất rộng, việc sắp xếp các điểm trường nhỏ lẻ về những khu đất tập trung cũng đang được nghiên cứu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, đồng thời tạo điều kiện xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia. Một ví dụ cho hướng đi này là khu đất ở khu vực Tây Lộc (phường Phú Xuân) hiện địa phương đang xem xét chuyển quỹ đất này sang xây dựng trường mầm non công lập quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Tân, việc tận dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ được gắn với quá trình sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng khoa học và lâu dài. Mục tiêu không chỉ là giải quyết bài toán thiếu quỹ đất hay cơ sở vật chất trước mắt, mà còn từng bước hình thành hệ thống trường học đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tốc độ phát triển đô thị và nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân. Khi những trụ sở, quỹ đất dôi dư được ưu tiên dành cho giáo dục, giá trị của tài sản công sẽ tiếp tục được nối dài bằng những cơ hội học tập tốt hơn cho thế hệ tương lai.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
 Từ khóa:
ưu tiênquỹ đất dôi dưgiáo dục
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