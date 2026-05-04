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ClockThứ Năm, 04/06/2026 15:40

Áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2026

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo đến 7 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

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Đường đi của Áp thấp nhiệt đới sáng 4/6 - Ảnh: TTDBKTTVQG 

Sáng 4/6, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

https://baochinhphu.vn/ap-thap-nhiet-doi-dau-tien-xuat-hien-tren-bien-dong-trong-nam-2026-102260604111552889.htm

Theo nhandan.vn
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