Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ chính quy năm 2025

Nhìn chung, điểm chuẩn đại học của các trường thành viên, thuộc, trực thuộc Đại học Huế năm nay có dao động, một số ngành có điểm chuẩn cao hơn năm trước và cũng có ngành điểm thấp hơn năm 2024. Điểm chuẩn đại học các ngành y khoa, sư phạm, luật, kỹ thuật - công nghệ… năm 2025 vẫn giữ tốp đầu như mọi năm.

Đặc biệt, ngành sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung có điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm. Điểm chuẩn các ngành sư phạm toán, văn, lý, hóa, tâm lý giáo dục, giáo dục chính trị, giáo dục tiểu học… dao động từ 26 đến gần 29 điểm. Các ngành y khoa và răng - hàm - mặt dao động ở mức 24 đến hơn 25 điểm, trong khi đó điểm chuẩn đại học các ngành dược, y tế công cộng, điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng… giảm từ 1-3 điểm so với năm trước. Điểm chuẩn ngành khoa học và công nghệ vẫn dao động ở mức khá cao so với năm 2024…

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - DHA 1 7380101 Luật 22.00 23.50 2 7380107 Luật Kinh tế 22.00 23.50 II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - DHF 3 7140231 Sư phạm Tiếng Anh * 30.00 30.00 4 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 27.40 27.66 5 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc ** 30.00 30.00 6 7220201 Ngôn ngữ Anh 23.00 24.05 7 7220202 Ngôn ngữ Nga 15.00 18.00 8 7220203 Ngôn ngữ Pháp 15.00 18.00 9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.60 26.94 10 7220209 Ngôn ngữ Nhật 16.25 18.43 11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.60 24.38 12 7310601 Quốc tế học 15.00 18.00 13 7310630 Việt Nam học 15.00 18.00 14 7310640 Hoa Kỳ học 15.00 18.00 Ghi chú: * Ngành Sư phạm Tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ >=9.5 và môn Ngữ văn >=8.5 ** Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ =10.0

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - DHK 15 7310101 Kinh tế 15.00 600 16 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 640 17 7310102 Kinh tế chính trị 15.00 600 18 7310106 Kinh tế quốc tế 15.00 600 19 7310107 Thống kê kinh tế 15.00 600 20 7310109 Kinh tế số 15.00 600 21 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 640 22 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 640 23 7340115 Marketing 20.00 800 24 7340121 Kinh doanh thương mại 16.00 640 25 7340122 Thương mại điện tử 17.00 680 26 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 640 27 7340301 Kế toán 16.00 640 28 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 640 29 7340302 Kiểm toán 15.00 600 30 7340404 Quản trị nhân lực 16.00 640 31 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 15.00 600 32 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 16.00 640

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 33 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18.00 720 34 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 600 35 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 16.00 640 IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DHL 36 7340116 Bất động sản 15.00 18.00 37 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.50 20.81 38 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 16.00 18.30 39 7540101 Công nghệ thực phẩm 17.00 19.13 40 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15.00 18.00 41 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.00 18.00 42 7620102 Khuyến nông 15.00 18.00 43 7620105 Chăn nuôi 16.00 18.30 44 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 18.00 45 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 18.00 46 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 18.00 47 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 18.00 48 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15.00 18.00 49 7620210 Lâm nghiệp 15.00 18.00 50 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 18.00

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 51 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 18.00 52 7620302 Bệnh học thủy sản 15.00 18.00 53 7620305 Quản lý thủy sản 15.00 18.00 54 7640101 Thú y 19.50 21.94 55 7850103 Quản lý đất đai 15.00 18.00 V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT - DHN 56 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 20.50 22.75 57 7210103 Hội hoạ 18.00 20.25 58 7210105 Điêu khắc 18.00 20.25 59 7210403 Thiết kế đồ hoạ 18.00 20.25 60 7210404 Thiết kế thời trang 18.00 20.25 61 7580108 Thiết kế nội thất 18.00 20.25 VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - DHS 62 7140201 Giáo dục mầm non 23.60 21.29 18.60 63 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.82 1113 27.91 23.80 64 7140202TA Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 27.00 1080 27.13 22.50 65 7140204 Giáo dục Công dân 26.55 1062 26.70 21.90 66 7140205 Giáo dục Chính trị 27.30 1092 27.42 22.90 67 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 26.55 1062 26.70 21.90

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 68 7140209 Sư phạm Toán học 26.10 1044 25.57 21.30 69 7140209TA Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 26.10 1044 25.57 21.30 70 7140210 Sư phạm Tin học 22.30 892 19.78 17.30 71 7140211 Sư phạm Vật lý 26.08 1043 25.49 21.30 72 7140212 Sư phạm Hóa học 26.88 1075 27.01 22.30 73 7140213 Sư phạm Sinh học 23.08 923 20.59 18.10 74 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.90 1156 28.95 25.90 75 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.63 1105 27.73 23.50 76 7140219 Sư phạm Địa lý 27.71 1108 27.81 23.60 77 7140221 Sư phạm Âm nhạc 21.72 19.06 16.80 78 7140246 Sư phạm công nghệ 20.00 800 16.95 15.20 79 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 23.50 940 21.18 18.50 80 7140248 Giáo dục pháp luật 26.52 1061 26.67 21.90 81 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.25 1090 27.37 22.90 82 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.90 26.31 1036 24.79 21.10 83 7480104 Hệ thống thông tin 17.50 19.69 700 13.70 12.90 VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - DHT 84 7220104 Hán Nôm 16.00 18.30 640 80 85 7229001 Triết học 16.00 18.30 640 80

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 86 7229010 Lịch sử 22.00 23.50 880 110 87 7229030 Văn học 22.00 23.50 880 110 88 7229042 Quản lý văn hóa 16.00 18.30 640 80 89 7310205 Quản lý nhà nước 15.50 18.16 620 78 90 7310301 Xã hội học 15.50 18.16 620 78 91 7310608 Đông phương học 15.50 18.16 620 78 92 7320101 Báo chí 19.00 21.37 760 95 93 7320111 Truyền thông số 20.00 22.50 800 100 94 7420201 Công nghệ sinh học 17.00 19.13 680 85 95 7440102 Vật lý học 16.00 18.30 640 80 96 7440112 Hóa học 16.00 18.30 640 80 97 7440301 Khoa học môi trường 15.00 18.00 600 75 98 7480103 Kỹ thuật phần mềm 17.50 19.69 700 88 99 7480107TD Quản trị và phân tích dữ liệu 16.00 18.30 640 80 100 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 19.69 700 88 101 7480201VJ Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) 17.75 19.97 710 89 102 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 17.50 19.69 700 88 103 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 17.00 19.13 680 85

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 104 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.50 18.16 620 78 105 7580101 Kiến trúc 16.75 18.84 106 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 15.50 18.16 620 78 107 7760101 Công tác xã hội 19.00 21.37 760 95 108 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.50 18.16 620 78 109 7850105 Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 15.50 18.16 620 78 VIII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - DHY 110 7720101 Y khoa 25.17 111 7720110 Y học dự phòng 17.00 112 7720115 Y học cổ truyền 19.60 113 7720201 Dược học 21.25 114 7720301 Điều dưỡng 17.00 115 7720302 Hộ sinh 17.00 116 7720401 Dinh dưỡng 17.00 117 7720501 Răng - Hàm - Mặt 24.40 118 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 17.25 119 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 19.00 120 7720701 Y tế công cộng 17.00