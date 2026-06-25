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ClockThứ Tư, 01/07/2026 08:34

8h sáng nay (1/7), tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Chuyên gia dự báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

TRA CỨU THÔNG TIN TẠI ĐÂY

https://baochinhphu.vn/tra-cuu-diem-thi.htm

 Để tra cứu điểm thi, thí sinh chỉ cần nhập số báo danh tại chuyên trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đây là một trong những kênh tra cứu chính thức, giúp thí sinh và phụ huynh tiếp cận kết quả nhanh chóng, thuận tiện sau thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi.

Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Năm nay, cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi; trong đó hơn 1,21 triệu thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,18%. Kỳ thi được tổ chức tại 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi trên phạm vi cả nước.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng. Từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 7/7, các đơn vị hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi và trả học bạ cho thí sinh.

Đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Vì vậy, sau khi có điểm thi, thí sinh cần rà soát kỹ điểm số, đối chiếu với tổ hợp xét tuyển, đề án tuyển sinh của các trường, đồng thời sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên để bảo đảm quyền lợi trong quá trình xét tuyển.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
tra cứu điểmthi tốt nghiệp THPT 2026thí sinh
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