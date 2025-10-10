Xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

Là cơ quan thường trực được UBND thành phố giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai, từ năm 2018 đến nay, Sở GD&ĐT đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển tiếng Việt trên nền tảng tiếng mẹ đẻ, góp phần nâng cao năng lực giao tiếp, tư duy, học tập và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Đến năm học 2024 - 2025, toàn thành phố có 28 trường mầm non có trẻ DTTS với 246 nhóm, lớp. Tỷ lệ huy động trẻ DTTS ra lớp đạt kết quả khả quan. Hằng năm, 100% trẻ em DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ. Ở bậc tiểu học, 100% học sinh DTTS được tăng cường tiếng Việt theo độ tuổi, tất cả các trường có học sinh DTTS đều triển khai mô hình tăng cường tiếng Việt.

Sở GD&ĐT đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho trên 1.900 cán bộ, giáo viên mầm non và tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu cho giáo viên người Kinh công tác vùng DTTS; hỗ trợ học liệu, đồ dùng, thiết bị dạy học trị giá hơn 415 triệu đồng cho các cơ sở giáo dục vùng khó. Hoạt động giáo dục tiếng Việt được tổ chức sinh động qua các hoạt động “Ngày hội Tiếng Việt của chúng em”, “Ngày hội Bé với văn hóa địa phương”, “Ngày hội phát triển vận động” cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Việt, giao lưu văn nghệ, kể chuyện… giúp học sinh DTTS yêu và sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án

Để phát huy hiệu quả và duy trì tính bền vững của đề án, ngành giáo dục tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách, chuyên môn và đầu tư cơ sở vật chất. Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền thông, phối hợp chặt chẽ các ban ngành, tạo liên kết trong chăm sóc, giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Sở GD&ĐT tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên, nhất là kỹ năng giáo dục song ngữ; thực hiện Nghị định 66/2025/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ trẻ em vùng DTTS; đầu tư xây dựng phòng học, thư viện thân thiện, góc tiếng Việt, phát triển học liệu số và học liệu đặc thù.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì phong trào làm đồ dùng, xây dựng môi trường tiếng Việt phong phú, tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến phát triển toàn diện và bền vững cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.