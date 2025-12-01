Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, làm quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2/2026.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 27/2026 về việc Giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức) năm 1998.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông làm giảng viên tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được công nhận Chức danh Phó Giáo sư năm 2006. Ông đã trải qua các vị trí công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội: Trưởng phòng Đào tạo (2008); Phó Hiệu trưởng (2014); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường (tháng 8/2020).

Tháng 10/2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ông đồng thời được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam và đã có nhiều năm giữ vị trí Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, việc đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm quản lý và tư duy đổi mới để cùng tập thể lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy đột phá phát triển giáo dục-đào tạo trong giai đoạn tới.

