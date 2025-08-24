  • Huế ngày nay Online
Tranh biện: Sân chơi của bản lĩnh và tự tin

HNN - Thành lập từ năm 2017, CLB Tranh biện The Anecdotist Debate Club (TAD) ở Trường THPT chuyên Quốc Học Huế là một điển hình tiêu biểu. CLB có khoảng 70 thành viên, duy trì sinh hoạt 2 buổi/tuần. Anh Phạm Hải Anh, Chủ nhiệm CLB Tranh biện TAD cho biết: Nội dung sinh hoạt của CLB khá đa dạng, từ học kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng tranh biện đến tổ chức giải đấu thử nghiệm. Các chủ đề gần gũi với tuổi teen, như: bảo vệ môi trường, những nội quy trường học và cách sử dụng công nghệ hiệu quả...

Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong tràoViệt Nam nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”

Đội Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP. HCM) cùng với đội Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (phải) tại trận tranh biện vòng loại thứ 3 của “Trường Teen” 2025 (VTV7) 

Hàng năm, CLB còn tổ chức trại hè tranh biện với quy mô khá lớn. Năm nay, trại hè diễn ra từ ngày 8 đến 12/7/2025 với gần 100 trại viên tham gia. Các bạn là những học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Huế và các tỉnh lân cận. Ba ngày đầu, các trại viên được học kiến thức học thuật, tranh biện; hai ngày sau tham gia vào những giải đấu. Đây là sân chơi bổ ích, vừa giải trí, vừa giúp các bạn trẻ trang bị những kiến thức xã hội và kỹ năng giao tiếp, phản biện, tranh luận, ứng xử…

Thực tế, những học sinh tham gia vào CLB Tranh biện TAD ở Trường THPT chuyên Quốc Học đều năng động, mạnh dạn và bản lĩnh. Tiêu biểu như: Võ Thùy Dương (12 Lý 1), Lê Kỳ Dung (11 Anh 1) và Nguyễn Lê Nhã Quỳnh (11 Anh 2) là những thành viên tích cực của CLB đã lọt vào top 8 "Trường Teen" - một cuộc thi tranh biện dành cho học sinh THPT trên kênh VTV7. Em Lê Kỳ Dung, một trong ba “chiến binh” của đội Quốc Học chia sẻ: “Điều khó nhất trong quá trình tranh biện là cách nhìn vấn đề. Phải vượt qua định kiến cá nhân, đặt mình vào góc nhìn người khác, từ đó hiểu và thấu cảm nhiều hơn.

Lâu nay, giáo viên đã thực hiện phương pháp dạy học thảo luận trong các tiết học, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trước tập thể. So với một số vùng, miền khác, học sinh Huế thông minh, hiếu học nhưng thiếu năng động, chưa mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, ứng xử. Các em còn rụt rè, thụ động. Vì thế, mạnh dạn tổ chức nhiều hình thức hoạt động tranh biện để các bạn trẻ Huế có cơ hội cọ xát là điều cần thiết.

Theo thầy giáo Thái Khắc Hoàng Long (Trường THCS Hùng Vương), đây là lứa tuổi cần thể hiện năng lực bản thân, cũng là lúc các em phải biết cách tranh biện để bày tỏ chính kiến. Vì thế, các trường nên chú ý tạo môi trường để các em tự tin thể hiện quan điểm của mình. Hơn nữa, qua hoạt động tranh biện, sẽ phát hiện được những bạn trẻ có năng khiếu MC, hay làm diễn giả sau này.

Tham gia nhiều hơn nữa vào sân chơi tranh biện sẽ làm cho tuổi teen có tư duy nhanh nhạy, rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, để người trẻ sẵn sàng hội nhập với thế giới… Đây cũng là mong ước của Huyền Trang, lớp 11 Văn Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và cũng là niềm khao khát chung của không ít bạn trẻ hiện nay.

Bài, ảnh: Văn Toản
