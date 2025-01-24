Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào

Lượng người tham dự “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” tại Huế đông gần gấp đôi dự kiến

Những con số biết nói

Chỉ trong 2 tháng 7 & 8/2025, các sự kiện, hoạt động TDTT phong trào của Huế đã đón hàng chục ngàn lượt VĐV tham gia. Không chỉ giới hạn trong địa bàn thành phố, các sự kiện còn thu hút đông đảo VĐV của các tỉnh, thành.

Tại Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng “Hue Sports Festival” lần III - 2025, các hoạt động như Yoga, Pickleball, đua xe thăng bằng, bóng đá ngoại hạng sân 7, Hiphop - Showcase, Tennis S-Line, bóng rổ, Billiards Carom 3 băng, Karate-do... ghi nhận có hàng ngàn VĐV từ các tỉnh, thành đăng ký tham dự.

Tiếp đó, Giải cầu lông các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng lần thứ VII - 2025 quy tụ hơn 1.000 VĐV đến từ 52 CLB của TP. Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang… Gần đây nhất, ở sự kiện hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra sáng 16/8 tại Huế, số người tham dự lên đến gần 7 ngàn người, vượt gần gấp đôi dự kiến.

Điều gì khiến phong trào TDTT ở Huế hấp dẫn, sôi động đến vậy? Đó không chỉ là tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, mà còn là cảnh quan, môi trường, là sự hiếu khách, thân thiện của con người Cố đô. Là sự “mở lòng”, biết tạo điều kiện, biết kết nối để thể thao trở thành một cuộc hội ngộ, trở thành động lực phát triển cộng đồng, nền tảng vững chắc cho những bước tiến dài hơi trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Giải bóng rổ 3x3 Cố đô Huế (Hue Sports Festival 2025) - một trong những giải đấu thu hút nhiều tỉnh, thành tham dự

Trên nền tảng sôi động đó, Huế đang chuẩn bị bước vào một sự kiện lớn: ĐH TDTT các cấp lần thứ X, năm 2025 - 2026. Theo kế hoạch, ĐH cấp xã và các ngành diễn ra từ tháng 8/2025 đến hết 15/3/2026 với từ 5 đến 8 môn thi đấu; cấp thành phố kéo dài từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026 với 18 môn thi đấu.

Điểm đáng chú ý, quy định của ĐH không chỉ dừng lại ở số lượng môn, mà còn đặt ra yêu cầu “chuẩn hóa”: ít nhất 1/2 số môn ở ĐH cấp xã và các ngành, 2/3 số môn ở ĐH cấp thành phố phải nằm trong hệ thống thi đấu ASIAD và Olympic. Từ yêu cầu này, có thể thấy ĐH TDTT các cấp không còn là sân chơi phong trào đơn thuần, cũng như Huế đang dần định hình một lộ trình chuyên nghiệp hóa, xem ĐH TDTT các cấp như bước đệm để vươn tới các đấu trường lớn hơn.

Tất nhiên, hành trình từ phong trào đến ASIAD, Olympic là một chặng đường không phải “cứ nói là được”. Nhưng chính việc đặt ra mục tiêu đã thể hiện khát vọng, quyết tâm và tầm nhìn của thể thao Huế trong tương lai.

“Kim chỉ nam” từ Kết luận 70-KL/TW

Vậy đâu là cơ sở để Huế đặt ra mục tiêu trên? Từ Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới, với Huế đây chính là “kim chỉ nam” để xây dựng kế hoạch đến năm 2030 với mục tiêu đưa thể thao phát triển đồng đều giữa các đối tượng, lan tỏa rộng khắp, gắn với nâng cao sức khỏe, tuổi thọ của người dân.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP. Huế nhấn mạnh: Đến năm 2030, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên phải đạt trên 40%, số gia đình thể thao đạt trên 30%. Đặc biệt, giáo dục thể chất trong trường học được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia chương trình chính khóa, và tỷ lệ tập luyện ngoại khóa đạt trên 80 - 95% tùy cấp học.

Trên cơ sở này, Huế cũng xác định hướng đi cho thể thao thành tích cao khi tập trung đầu tư trọng điểm vào các môn có thế mạnh và nằm trong hệ thống Olympic, ASIAD, SEA Games cùng mục tiêu đến năm 2030 lọt top 30 toàn quốc. Sau khi một số tỉnh, thành trên toàn quốc hợp nhất, thì đây là mục tiêu đầy thách thức mà thể thao Huế phấn đấu hoàn thành.

Và, ĐH TDTT các cấp lần X, năm 2025 - 2026 sẽ không đơn thuần là một ngày hội, mà đây còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới của thể thao Huế với tâm thế sẵn sàng để hội nhập và bứt phá.