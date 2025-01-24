  • Huế ngày nay Online
Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào

ClockChủ Nhật, 07/09/2025 05:52
HNN - Từ những sự kiện hàng chục ngàn người trong và ngoài thành phố tham gia đến kế hoạch tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) các cấp lần X (năm 2025 - 2026) là cơ hội để Huế khẳng định vị thế điểm đến của thể thao phong trào cùng khát vọng vươn ra sân chơi lớn.

Lượng người tham dự “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” tại Huế đông gần gấp đôi dự kiến 

Những con số biết nói

Chỉ trong 2 tháng 7 & 8/2025, các sự kiện, hoạt động TDTT phong trào của Huế đã đón hàng chục ngàn lượt VĐV tham gia. Không chỉ giới hạn trong địa bàn thành phố, các sự kiện còn thu hút đông đảo VĐV của các tỉnh, thành.

Tại Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng “Hue Sports Festival” lần III - 2025, các hoạt động như Yoga, Pickleball, đua xe thăng bằng, bóng đá ngoại hạng sân 7, Hiphop - Showcase, Tennis S-Line, bóng rổ, Billiards Carom 3 băng, Karate-do... ghi nhận có hàng ngàn VĐV từ các tỉnh, thành đăng ký tham dự. 

Tiếp đó, Giải cầu lông các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng lần thứ VII - 2025 quy tụ hơn 1.000 VĐV đến từ 52 CLB của TP. Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang… Gần đây nhất, ở sự kiện hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra sáng 16/8 tại Huế, số người tham dự lên đến gần 7 ngàn người, vượt gần gấp đôi dự kiến.

Điều gì khiến phong trào TDTT ở Huế hấp dẫn, sôi động đến vậy? Đó không chỉ là tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, mà còn là cảnh quan, môi trường, là sự hiếu khách, thân thiện của con người Cố đô. Là sự “mở lòng”, biết tạo điều kiện, biết kết nối để thể thao trở thành một cuộc hội ngộ, trở thành động lực phát triển cộng đồng, nền tảng vững chắc cho những bước tiến dài hơi trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

 Giải bóng rổ 3x3 Cố đô Huế (Hue Sports Festival 2025) - một trong những giải đấu thu hút nhiều tỉnh, thành tham dự

Trên nền tảng sôi động đó, Huế đang chuẩn bị bước vào một sự kiện lớn: ĐH TDTT các cấp lần thứ X, năm 2025 - 2026. Theo kế hoạch, ĐH cấp xã và các ngành diễn ra từ tháng 8/2025 đến hết 15/3/2026 với từ 5 đến 8 môn thi đấu; cấp thành phố kéo dài từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026 với 18 môn thi đấu.

Điểm đáng chú ý, quy định của ĐH không chỉ dừng lại ở số lượng môn, mà còn đặt ra yêu cầu “chuẩn hóa”: ít nhất 1/2 số môn ở ĐH cấp xã và các ngành, 2/3 số môn ở ĐH cấp thành phố phải nằm trong hệ thống thi đấu ASIAD và Olympic. Từ yêu cầu này, có thể thấy ĐH TDTT các cấp không còn là sân chơi phong trào đơn thuần, cũng như Huế đang dần định hình một lộ trình chuyên nghiệp hóa, xem ĐH TDTT các cấp như bước đệm để vươn tới các đấu trường lớn hơn.

Tất nhiên, hành trình từ phong trào đến ASIAD, Olympic là một chặng đường không phải “cứ nói là được”. Nhưng chính việc đặt ra mục tiêu đã thể hiện khát vọng, quyết tâm và tầm nhìn của thể thao Huế trong tương lai.

“Kim chỉ nam” từ Kết luận 70-KL/TW

Vậy đâu là cơ sở để Huế đặt ra mục tiêu trên? Từ Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới, với Huế đây chính là “kim chỉ nam” để xây dựng kế hoạch đến năm 2030 với mục tiêu đưa thể thao phát triển đồng đều giữa các đối tượng, lan tỏa rộng khắp, gắn với nâng cao sức khỏe, tuổi thọ của người dân.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP. Huế nhấn mạnh: Đến năm 2030, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên phải đạt trên 40%, số gia đình thể thao đạt trên 30%. Đặc biệt, giáo dục thể chất trong trường học được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia chương trình chính khóa, và tỷ lệ tập luyện ngoại khóa đạt trên 80 - 95% tùy cấp học.

Trên cơ sở này, Huế cũng xác định hướng đi cho thể thao thành tích cao khi tập trung đầu tư trọng điểm vào các môn có thế mạnh và nằm trong hệ thống Olympic, ASIAD, SEA Games cùng mục tiêu đến năm 2030 lọt top 30 toàn quốc. Sau khi một số tỉnh, thành trên toàn quốc hợp nhất, thì đây là mục tiêu đầy thách thức mà thể thao Huế phấn đấu hoàn thành.

Và, ĐH TDTT các cấp lần X, năm 2025 - 2026 sẽ không đơn thuần là một ngày hội, mà đây còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới của thể thao Huế với tâm thế sẵn sàng để hội nhập và bứt phá.

Hàn Đăng - Ảnh: Đình Hoàng
Doanh nghiệp công nghệ số vươn ra biển lớn

Điểm nhấn công nghệ Việt Nam năm 2024 là sự kiện Tập đoàn NVIDIA (nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới có giá trị vốn hoá 3.550 tỷ USD đã mua lại VinBrain của Tập đoàn Vingroup, tạo dấu mốc doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn ra biển lớn.

Doanh nghiệp công nghệ số vươn ra biển lớn
Cô bé người đồng bào vươn ra “biển lớn”

Lê Thị Thanh Nga (SN 2005) người dân tộc Pa Cô, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới đã vượt lên chính mình, nỗ lực bước vào cánh cổng Trường đại học Sư phạm Huế. Hiện là sinh viên năm thứ nhất, ngành Giáo dục Mầm non, không những học giỏi, em còn là một cô bé “đa năng” khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, biểu diễn văn nghệ ở các chương trình lớn.

Cô bé người đồng bào vươn ra “biển lớn”
Sôi động bóng đá học trò

Sân cỏ mùa này ở Huế ngập tràn không khí bóng đá. Nó càng rộn ràng và đáng yêu hơn bởi cầu thủ là những cô, cậu tuổi học trò...

Sôi động bóng đá học trò
Thể thao phong trào, sân chơi của chị em

Phong trào rèn luyện thể dục thể thao (TDTT) với nhiều loại hình phong phú của hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế đã được các cấp Hội phát động, triển khai, duy trì và ngày càng được nhân rộng, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia.

Thể thao phong trào, sân chơi của chị em
Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế

Taekwondo là bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh nhà và được Thừa Thiên Huế chọn làm môn thể thao trọng điểm nhóm 1 tập trung đầu tư trong giai 2021 - 2025. “Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế” là phương châm hoạt động của bộ môn này.

Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế

