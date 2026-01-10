  • Huế ngày nay Online
Mở ra lựa chọn mới cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

HNN - Từ ngày 1/1/2026, hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bổ sung mô hình trường trung học nghề (THN), được xác lập ngang cấp với trung học phổ thông (THPT).

Du học nghề - hướng đi mới của giới trẻ HuếKết nối thông tin học nghề đến tận người dân

 Đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Ảnh: Hoài Thương

Con chuẩn bị thi lên lớp 10, chị Nguyễn Thị Hiền, phường Thanh Thủy cho biết, gia đình đang “đứng giữa hai lựa chọn”: tiếp tục ôn thi THPT công lập hoặc tính phương án học nghề nếu con không đạt nguyện vọng. “Cháu học lực khá nhưng áp lực thi cử lớn. Nghe sắp có mô hình THN, tôi cũng muốn tìm hiểu để con có thêm đường đi”, chị Hiền nói.

Đào tạo nghề xã hội và liên kết đào tạo, giáo dục thường xuyên là nhiệm vụ chính của các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp  - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) cấp huyện, thị trước đây. Khác với trường THPT, các trung tâm GDNN - GDTX phải “săn tìm” học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), phải xây dựng kế hoạch định hướng, phân luồng học sinh và tổ chức các hoạt động tư vấn, tiếp cận học sinh có nhu cầu vào học.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, các Trung tâm GDNN - GDTX tại Huế được tổ chức theo khu vực, gồm Khu vực 1, Khu vực 2 (Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà), Khu vực 3 (Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc) và Khu vực 4 (A Lưới), triển khai các chương trình liên thông, bổ túc kiến thức và dạy nghề cho nhiều nhóm đối tượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và dự thảo Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Dự thảo bổ sung quy định về THN giáo dục phổ thông được tổ chức thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bao gồm THPT và THN.

Mô hình này không chỉ thúc đẩy phân luồng hiệu quả sau THCS, mở rộng những hướng đi linh hoạt cho thanh thiếu niên, mà còn góp phần giảm áp lực thi vào lớp 10 công lập. Đồng thời, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ thuật có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường lao động. Đối với người học, trung học nghề tạo ra con đường học tập linh hoạt, học sinh được hướng nghiệp sớm, học nghề sớm, nhưng cơ hội học lên cao hơn vẫn rộng mở.

Nhiều người nhận định, nếu thiết kế chương trình tốt và truyền thông đúng, THN có thể giúp học sinh “chọn đường đi” thay vì “bị phân loại”. Điều quan trọng là đảm bảo chuẩn đầu ra, liên thông và cơ hội việc làm để phụ huynh tin tưởng.

Để mô hình THN phát huy hiệu quả, cần hoàn thiện hành lang pháp lý và hệ thống chính sách liên quan; thiết kế chương trình giáo dục phù hợp; xây dựng lộ trình triển khai; rõ cách thức, nội dung tổ chức, đánh giá tốt nghiệp; cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp… Đặc biệt, nguồn lực, điều kiện triển khai (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ…) cần được quan tâm đầu tư xứng đáng. Việc xây dựng chương trình cần gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động, xu hướng công nghệ mới, yêu cầu chuyển đổi số, tránh nặng lý thuyết, hình thức.

Vấn đề quyết định thành công của mô hình THN nằm ở tính khoa học, đồng bộ và sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. Nếu được triển khai bài bản, có lộ trình rõ ràng, đi kèm với đầu tư tương xứng và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, THN hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân. Qua đó, từng bước nâng cao vị thế và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp.

“Với con tôi, chỉ cần có thêm một lựa chọn rõ ràng sau lớp 9 là đã bớt áp lực”, chị Hiền nói, rồi nhắc lại điều mình quan tâm nhất: Con sẽ học nghề gì và tương lai mở ra đến đâu, đó mới là điều quan trọng.

Diệu Trân
Nhà trọ mini house, lựa chọn mới của người trẻ ở Huế

Trước đây, nhiều phòng trọ ở Huế thường chật, thiếu sáng và khá bí thì gần đây, nhiều chủ nhà trọ bắt đầu chuyển sang xây các khu trọ theo kiểu mini house. Mỗi phòng được thiết kế như một căn nhà nhỏ, có cửa, bếp và nhà vệ sinh khép kín. Diện tích không lớn, nhưng với người ở một mình thì vẫn đủ và khá dễ chịu.

Nhà trọ mini house, lựa chọn mới của người trẻ ở Huế
Kết nối thông tin học nghề đến tận người dân

Khi thông tin học nghề được truyền tải đến tận người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào miền núi, nhiều lao động đã chủ động thay đổi tư duy, học nghề để tạo sinh kế ổn định.

Kết nối thông tin học nghề đến tận người dân
Học nghề để đổi đời

Sinh năm 1988, chị A Viết Thị Íp, dân tộc Tà ôi ở xã A Roàng (A Lưới), chăm chỉ gắn bó với nương rẫy nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Từ một khóa học nghề ngắn hạn theo Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chị Íp đã tìm được hướng đi mới, gây dựng cơ sở may - dệt thổ cẩm tại nhà, tạo thu nhập ổn định và đưa sản phẩm truyền thống của quê hương vươn ra thị trường.

Học nghề để đổi đời
Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới Việt Nam - Kuwait

Ngày 17/11, báo chí Kuwait đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước này. TTXVN dẫn nguồn báo chí Kuwait nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm.

Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới Việt Nam - Kuwait
Học nghề ngắn hạn, làm sớm - sống vững

Vài năm trở lại đây, học nghề ngắn hạn đang trở thành sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Khi thị trường việc làm thay đổi từng ngày, nhiều người nhận ra: học một nghề thực tế, ra làm sớm, có thu nhập ổn định cũng là một cách để tự mình làm chủ cuộc sống.

Học nghề ngắn hạn, làm sớm - sống vững

