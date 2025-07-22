  • Huế ngày nay Online
Giúp trẻ em người dân tộc thiểu số vững bước vào lớp 1

HNN - Từ ngày 15/7 đến 15/8, các trường tiểu học trên địa bàn xã Bình Điền tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt dành cho trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS) đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Chương trình nhằm trang bị nền tảng ngôn ngữ vững chắc, giúp trẻ vững bước hơn khi vào lớp 1.

 Cô Nguyễn Thị Thủy Kiều dạy tiếng Việt cho học sinh người DTTS tại trường Tiểu học Bình Thành

Tham gia các lớp học hè “đặc biệt” này, mỗi học sinh được học 80 tiết tiếng Việt, mỗi tiết từ 30 - 35 phút, diễn ra trong vòng 20 buổi với lộ trình được xây dựng bài bản, khoa học và phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ.

Thầy Trần Quốc Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Tiến thông tin, năm học 2025 - 2026, trường có 26 học sinh lớp 1, trong đó 19 em là  DTTS thuộc 4 dân tộc: Pa Hy, Pa Cô, Cơ Tu, Bru Vân Kiều. Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT thành phố, nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy học tiếng Việt tăng cường cho trẻ DTTS trước khi bước vào lớp 1. Các lớp học được phân công 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Tại Trường Tiểu học Bình Thành, tổng số học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 là 74 em, trong đó có 7 em là học sinh dân tộc Cơ Tu. Để giúp các em người DTTS tự tin hơn khi tiếp cận chương trình lớp 1, nhà trường cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai giảng dạy tiếng Việt tăng cường với thời lượng và lịch học tương tự.

Ở các lớp tăng cường tiếng Việt, giáo viên trực tiếp giảng dạy đều là người DTTS, như cô Nguyễn Thị Nga người Pa Hy, cô Hồ Thị Nga người Cơ Tu (Trường Tiểu học Hồng Tiến), cô Nguyễn Thị Thủy Kiểu người Cơ Tu (Trường Tiểu học Bình Thành). Những gần gũi về ngôn ngữ, sắc tộc, tập quán… đã giúp học sinh nhanh tiếp thu, quá trình học tập diễn ra thuận lợi.

Đến hiện tại, tuy các lớp học hè đặc biệt này vẫn chưa kết thúc, nhưng kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Việt của các em đã dần được nâng cao. Và trong những tiết học, các giáo viên còn lồng ghép một số kỹ năng mềm với tinh thần “Học mà chơi - chơi mà học” đã giúp các em thêm vui vẻ, tự tin và vượt qua cảm giác “sợ” đến lớp. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự tin tưởng, ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục và nhà trường, cũng như bày tỏ niềm tin vào các chính sách của Đảng, của Nhà nước.

Bà Lê Thị Út (người dân tộc Pa Hy), phụ huynh em Nguyễn Lê Hồng Nhung - học sinh Trường Tiểu học Hồng Tiến chia sẻ: “Được học thêm cái chữ sẽ giúp con tôi tiếp thu các bài học nhanh hơn, hòa nhập hơn với bạn bè và có tương lai hơn. Tôi rất cảm ơn các thầy cô, cảm ơn Đảng, Nhà nước về chính sách này”.

Theo ông Lê Nhật Minh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền, việc dạy tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 giúp các em chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tạo hứng thú, chủ động trong mọi hoạt động. Điều này cũng giúp hình thành cho trẻ một số kỹ năng học tập cơ bản, năng lực sử dụng tiếng Việt, kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. "Chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ em DTTS có xuất phát điểm công bằng hơn trong hành trình học tập, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời", ông Lê Nhật Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
